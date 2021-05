Neuer Bildband Donauinsel: Wo die wilden Tiere wohnen

Ein neuer Bildband zeigt die Vielfalt der Donauinsel aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Wien (OTS) - Ob Biber, Rehe, Eisvögel - oder Ruderer auf der Neuen Donau im Morgennebel – in dem soeben erschienenen Band DONAUINSEL zeigt das Fotografen-Team von Wiener Wildnis die Donauinsel aus überraschenden Perspektiven. Ein Jahr lang durchstreifte das Team bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit die Donauinsel, zu Fuß, mit dem Rad oder am Wasser per Kajak. Entstanden ist dabei ein Bildband mit großartigen Aufnahmen und einer Fülle von wissenswerten Hintergrundinfos zum beliebtesten Freizeitparadies der Wienerinnen und Wiener.

Unterstützt wurde der Band von der Stadt Wien, Fachabteilung Wiener Gewässer, im Rahmen des derzeit laufenden EU-Projekts LIFE DICCA auf der Donauinsel. So finden sich neben atemberaubend schönen Tier- und Landschaftsaufnahmen auch Informationen zu den Maßnahmen der Stadt Wien, die es braucht, um die Donauinsel sowohl als stark genutztes Freizeitparadies als auch als Ökosystem zu erhalten.

Teichbiotope als wertvolle Lebensräume

Dass die 21 km lange Donauinsel als „Nebenprodukt“ beim Bau des Hochwasserschutzes für Wien entstanden ist, gerät beim Besuch der Donauinsel leicht in Vergessenheit. Versteckte Teichbiotope, ehemalige Donau-Altarme und kleine Wäldchen bilden Lebensräume für viele seltene Tier- und Pflanzenarten, die kaum ein Badegast im Hochsommer zu Gesicht bekommt. Einige dieser Teiche wie der Tote Grund sind ehemalige Donau-Altarme, andere wurden von der Stadt Wien vor vielen Jahren auf der Insel angelegt. Dazu gehören z. B. das Tritonwasser, der Phönixteich oder der Endelteich.

Die Donauinsel erfordert Maßnahmen und Pflege

Thema im neuen Band sind auch die Maßnahmen, die die Stadt Wien auf der Donauinsel umsetzt damit dieser so gut funktionierende Mix aus Freizeit- und Naturparadies auch in Zukunft im Gleichgewicht bleibt. Um die Folgen der Klimaerwärmung, die auch auf der Donauinsel zu spüren sind, abzufedern, hat die Fachabteilung Wiener Gewässer 2018 das EU-Projekt LIFE DICCA gestartet. Die im Projekt durchgeführten Maßnahmen tragen dazu bei, die Donauinsel als Ökosystem einerseits und als Naherholungsgebiet andererseits zu schützen. Gleichzeitig soll der Pflegeaufwand gesenkt, der CO2-Ausstoß der Pflegemaßnahmen verringert und das Mikroklima auf der Donauinsel verbessert werden. So finden sich im Buch auch die berühmten Insel-Schafe, die als natürliche Rasenmäher im Norden der Donauinsel grasen, neue Teiche, die angelegt wurden, kühlende Holzpergolen für die BesucherInnen uvm.

Infos zum EU-Projekt LIFE DICCA: www.life-donauinsel.wien.at

Der Bildband Donauinsel ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Bestellungen sind auch direkt beim Team von Wiener Wildnis möglich! Mail an: office@popphackner.com

Bildband DONAUINSEL

Fotos und Texte: Verena Popp-Hackner, Georg Popp / Wiener Wildnis

256 Seiten, Preis: € 49,-

ISBN: 978-3-9504999-0-2

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wien - Wiener Gewässer

Telefon: 01 4000 96599

Mobil: 0676 8118 96599

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.gewaesser.wien.at