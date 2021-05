Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zu Ernährungstrends und Darmgesundheit mit „Feindbild Kohlenhydrate“

Außerdem: „Unser Darm“, „Gesundbrunnen Darm“, „Vitamin D, Smoothies und Low Carb“, „MERYN am Montag“ zu Brustkrebs und Nationalratssondersitzung

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ untersucht am 3. Mai 2021 Ernährungstrends – was ist wissenschaftlich belegt und wobei handelt sich in erster Linie um ein Geschäftsmodell? Außerdem rückt die Darmgesundheit in den Mittelpunkt, die maßgeblich zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem ausführlichen Nachrichtenupdate, ehe „Politik live“ um 13.00 Uhr die Nationalratssondersitzung zum „Grünen Pass“ überträgt, die auf Verlangen von ÖVP und den Grünen einberufen wurde. Die beiden Koalitionsfraktionen wollen die ersten rechtlichen Bausteine für die geplanten Corona-Eintrittsregelungen für Geimpfte, Genesene und Getestete auf Schiene bringen.

Im Vorabend beantwortet „MERYN am Montag“ um 18.30 Uhr Publikumsfragen zum Thema Brustkrebs. Dazu ist der Präsident der Österreichischen Krebshilfe, Dr. Paul Sevelda, beim ORF-Gesundheitsexperten Siegfried Meryn zu Gast. Anschließend meldet sich Andreas Jäger um 19.00 Uhr mit der letzten Folge von „Made in Austria: Grenzenlos erfolgreich“.

Im Hauptabend beschäftigt sich der „ORF III Themenmontag“ zunächst mit dem „Feindbild Kohlenhydrate“ (20.15 Uhr). Low Carb ist in aller Munde, neben Zucker und tierischem Fett sind auch Kohlenhydrate zunehmend in Verruf geraten. Befeuert wird der Trend durch vermehrte Nahrungsmittelunverträglichkeiten, vermeintlich ausgelöst durch Kohlenhydrate. Funktioniert der menschliche Körper nach neuen Ernährungsregeln? Oder hat die Industrie hier vielmehr ein neues Geschäftsmodell erobert? Anschließend zeigt „Unser Darm“ (21.05 Uhr), wie wichtig dieses Organ für Wohlbefinden und Gesundheit ist – Einblick in das menschliche Innenleben inklusive. „Gesundbrunnen Darm – Die Kraft aus der Körpermitte“ (21.50 Uhr) verrät anschließend, wie die Ernährung die Zusammensetzung der Mikroben im Darm verändern kann – positiv aber auch negativ. Der „ORF III Themenmontag“ schließt mit „Wirklich gesünder? – Vitamin D, Smoothies und Low Carb“ um 22.40 Uhr.

