Online-Weiterbildungsangebote für Freizeitpädagogen

NÖ Familienland GmbH: Kooperationspartner von NÖ Gemeinden im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und Ferienbetreuung setzt vermehrt auf Webinare

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern Abend veranstaltete die NÖ Familienland GmbH ein Online-Fortbildungsseminar für ihre Freizeitpädagoginnen und –pädagogen, die im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und Ferienbetreuung in NÖ Gemeinden im Einsatz sind. „Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten sind essenziell, um eine gleichbleibend, hohe Qualität der Kinderbetreuung im Familienland Niederösterreich zu gewährleisten. Im Jahr 2020 setzte die NÖ Familienland GmbH als wichtiger Kooperationspartner von NÖ Gemeinden erstmals auf Online-Seminare. Das Weiterbildungsangebot für das pädagogische Personal wurde auch heuer laufend durch praxisrelevante Themen erweitert“, zeigt sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erfreut.

Beim aktuellen Seminar „Upcycling und Zero Waste“ erhielten die Teilnehmenden wertvolle Anregungen und Programmvorschläge zum Thema Mülltrennung und -vermeidung, die ortsunabhängig gut in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen umsetzbar sind. Die Referentinnen des Webinars, Franziska Rempt und Michaela Punz, zeigten auf, wieviel Müll in Österreich jährlich produziert wird. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeiteten sie, wie man unnötigen Abfall im Alltag reduzieren kann. Im Fokus der Gespräche standen Müllbestandteile, unterschiedliche Trennsysteme und Entsorgungs- und Recyclingwege.

„Ziel ist es, den Freizeitpädagoginnen und -pädagogen anhand von Beispielen nützliches Know-How und praktische Tipps an die Hand zu geben, wie sie den Schülerinnen und Schülern wichtige und aktuelle Themen spielerisch vermitteln können – denn jede und jeder in Niederösterreich leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Müllreduktion“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

