Saisonstart für die Wiener Grätzloasen

Über 160 Einreichungen für Grüne Parklets und Junge Grätzl

Wien (OTS) - Zahlreiche Wienerinnen und Wiener engagieren sich in ihren Grätzln für mehr begrünte Begegnungsorte und neue Angebote für Kinder und Jugendliche. Im Rahmen des Aktionsprogramms „Grätzloase“ wurden in den vergangenen Wochen bereits über 160 Ideen in den Kategorien „Grüne Parklets“ und „Junge Grätzl“ eingereicht. Passend zu den mittlerweile warmen Frühlingstemperaturen werden schon die ersten begrünten Oasen umgesetzt.

„Die grünen Parklets sind beliebte Grätzltreffpunkte für die Wienerinnen und Wiener. Gebaut von der Nachbarschaft fördern sie das Zusammenleben im Grätzl und sorgen mit viel Grün und Beschattung für ein angenehmeres Mikroklima“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Eines von ihnen ist die Biodiversitäts-Oase im 12. Bezirk: Zwischen den farbenfrohen Staudenbeeten gibt es einen Naturlehrpfad zu entdecken. Hier kann allerhand wissenswertes über Pflanzen sowie Insekten und ihre Lebensräume erfahren werden. Und selbstverständlich gibt es Platz zum Rasten, Tratschen und für einen regen Austausch über nützliche Bienen und schmackhafte Kräuter.

Auch bei beim „Jungen Grätzl“ wird’s in den nächsten Monaten spannend. Unterschiedlichste Aktionen zu den Themen Umwelt, Klima, Bewegung, Gesundheit und Diversität werden die Freiräume der Stadt zu lebendigen Erlebnisorten machen. „Mit dem Schwerpunkt „Junges Grätzl“ im Rahmen der Grätzloase wollen wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche ihre unmittelbare Wohnumgebung mitgestalten und sich mit Themen auseinandersetzen können, die ihnen ganz besonders wichtig sind“, so Czernohorszky. Bis 30. Mai 2021 können auf www.graetzloase.at weitere Aktionen für das „Junge Grätzl“ eingereicht werden.

Das Aktionsprogramm Grätzloase ist eine Initiative, die gemeinsam von der Stadt Wien und dem Verein Lokale Agenda 21 Wien umgesetzt wird. Es unterstützt engagierte Wienerinnen und Wiener, den städtischen Freiraum im Sinne von Kindern und Jugendlichen oder mit begrünten Parklets zu gestalten. Eine Jury wählt unter den Einreichungen aus. Diese werden finanziell sowie mit Know-How bei Genehmigungen und der Durchführung von Aktionen unterstützt. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden rund 380 Aktionen, davon 220 Parklets, in ganz Wien realisiert.

