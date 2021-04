REMINDER: Einladung Eröffnungs-Pressekonferenz „Der kalte Blick“ am 4.5.2021 um 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Von 5. Mai bis 14. November 2021 zeigt das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) die Ausstellung "Der kalte Blick. Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnów“. Entstanden als Kooperation zwischen dem Naturhistorischen Museum Wien, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Stiftung Topographie des Terrors, ist die Ausstellung erstmals in Österreich zu sehen. Im Vorfeld des Tages der Befreiung am 8. Mai rückt das hdgö damit österreichische Täter*innengeschichte, Opferschicksale und die Auseinandersetzung mit NS-Verantwortung in den Mittelpunkt.

Wir laden Sie anlässlich der Eröffnung herzlich zu einer Pressekonferenz ein:



„Der kalte Blick. Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnów“

am 4. Mai 2021 um 10 Uhr

im Haus der Geschichte Österreich (hdgö), Neue Burg – Heldenplatz, 1010 Wien





Es sprechen

Dr. Monika Sommer, Direktorin, Haus der Geschichte Österreich

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin, Naturhistorisches Museum Wien



Dr. Margit Berner, Kuratorin, Naturhistorisches Museum Wien

Dr. Götz Aly, Kurator, Historiker

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme nur mit einem negativen COVID-19 Test möglich ist (max. 48 Stunden alt). Auf Grund der COVID-19-Verordnung der Bundesregierung ist die Platzanzahl beim Pressegespräch zudem auf 15 Personen limitiert. Wir bitten Sie daher, sich im Vorfeld per Mail unter irene.wolfram@hdgoe.at anzumelden. Die Reservierungen werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Auf entsprechenden Abstand zwischen den Sitzplätzen wird selbstverständlich geachtet, während des Pressegesprächs und des gesamten Besuchs besteht FFP2-Maskenpflicht (ohne Ventil).

Einzelne Besichtigungstermine der Ausstellung oder Interviews sind nach vorheriger Vereinbarung unter irene.wolfram @ hdgoe.at möglich.





Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

