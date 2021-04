Neues Zeitalter der Digitalisierung im Lieferantenmanagement: Eka präsentiert die Cloud-basierte Source-to-Pay-Lösung "E-Sourcing"

New York (ots/PRNewswire) - Die Cloud-Plattform von Eka bietet eine einheitliche Lösung zur Verwaltung von Einkauf, Zahlung, Verträgen und ermöglicht die Zusammenarbeit im gesamten Lieferantennetzwerk

Der Anbieter von Cloud-basierter Software Eka will mit der Präsentation seiner plattformgesteuerten E-Sourcing-Lösung die auf älteren Systemen basierten Workflows in der Lieferkette transformieren. Die Lösung bietet einen neuen Standard für Zusammenarbeit, Transparenz, Effizienz und Qualitätssicherung in einer Vielzahl von Geschäftsfunktionen und Branchen.

Die Verwaltung von Lieferantenvorgängen mit älteren Tools erfordert oft einen stundenlangen Austausch von E-Mails und Telefonanrufen sowie die Verwendung von Tabellenkalkulationen zur Aktualisierung von Daten. Das hat oft eine eingeschränkte Transparenz und kostspielige Fehler zur Folge. E-Sourcing von Eka begegnet diesen Herausforderungen mit einer plattformgesteuerten Cloud-Lösung, die wichtige Schwachstellen im Beschaffungssystem erkennt und behebt und gleichzeitig die Ausfallsicherheit der Lieferkette verbessert.

E-Sourcing basiert auf der weitreichenden Erfahrung von Eka in der Automatisierung der Rohstoff- und direkten Materiallieferkette und ist eine einzigartige Lösung, die eine einheitliche Schnittstelle bietet und für eine gegenseitige Transparenz und Rechenschaftspflicht zwischen Unternehmen und Lieferanten sorgt. Dank der nahtlosen ERP-Anbindung (Enterprise-Resource-Planning) bietet die Lösung Echtzeit-Transparenz aus einer Hand und ermöglicht es Unternehmen, rechtzeitig zu reagieren und Lieferunterbrechungen zu vermeiden.

E-Sourcing von Eka ist auf die sehr unterschiedlichen Anforderungen der Lieferketten-Teilnehmer in den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Lebensmittel, Bergbau und Fertigung ausgelegt. Das System nutzt leistungsstarke kollaborative Arbeitsabläufe, um ein automatisiertes Abgleichen von Rechnungen, Bestellungen und Quittungen für eine schnellere und genaue Rechnungsverarbeitung zu ermöglichen.

Manav Garg, Gründer und CEO von Eka, erklärte, das E-Sourcing-System sei zwar auf die spezifischen Anforderungen des Rohstoff- und Direktmaterialgeschäfts abgestimmt, Eka werde der Lösung aber weiterhin neue Funktionen hinzufügen, um sie auch anderen Branchen zur Verfügung stellen zu können.

"E-Sourcing von Eka erstellt ein vollständig kollaboratives Netzwerk entlang der gesamten Lieferkette, das ein weitaus höheres Maß an Transparenz, Flexibilität und Agilität bietet. Der Wert dieser Vorteile geht weit über Handelswaren hinaus. Man kann sich daher leicht vorstellen, wie eine so robuste und erweiterbare E-Sourcing-Lösung auf mehrere Geschäftsfunktionen in einem Unternehmen angewendet werden kann", so Garg.

Die Stärke von Eka, die Leistungsfähigkeit der Cloud-Plattform zu nutzen, gepaart mit den laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung, macht deutlich, dass das Unternehmen sich auf den Aufbau von Lösungen konzentriert, die kontinuierlich verbessert werden. Die Fähigkeiten der E-Sourcing-Lösung werden in den kommenden Monaten für die spezifischen Bedürfnisse nicht rohstoffspezifischer Fertigungssektoren erweitert.

Eka ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für Rohstoff- und Direktmaterial-Unternehmen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in der Lieferkette und im Finanzmanagement. Weitere Informationen auf www.eka1.com.

