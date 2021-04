Precht, Kocher, Ludwig und Hartl zu Gast bei „Milborn“ – Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

Corinna Milborn begrüßt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Long-Covid-Expertin Sylvia Hartl, Arbeitsminister Martin Kocher und Philosoph Richard David Precht.

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat für 19. Mai die Aufhebung eines Großteils der Corona-Maßnahmen beschlossen. Wien hat angekündigt nicht ganz so schnell zu öffnen – die Erfahrungswerte des vergangenen Jahres sprechen eine deutliche Sprache: Mit Lockerungen kommt auch ein Anstieg an Infektionen und die Entlastung durch den letzten Lockdown ist noch nicht zur Gänze in den Intensivstationen angekommen. Bei Corinna Milborn spricht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig über seinen Öffnungsplan für Wien, den abgesagten Maiaufmarsch zum Tag der Arbeit und wie wir wieder aus der Krise kommen können. Mit ihm im Studio ist die Ärztin und Long-Covid-Expertin Sylvia Hartl.

Im zweiten Teil der Sendung wird ein Blick auf die Zeit nach Corona und auf die Zukunft der Arbeit geworfen: Im Studio bei Corinna Milborn diskutiert Arbeitsminister Martin Kocher mit Star-Philosophen Richard David Precht über ein generelles Grundeinkommen, den künftigen Umgang mit Arbeitslosigkeit und die Verteilung von Arbeit.

„Milborn“ am Montag, 03. Mai 2021, um 20:00 Uhr und um 21:30 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf puls24.at auf der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com