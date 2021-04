SPÖ-Muchitsch: „Es zählt jeder Tag - Langzeitarbeitslose brauchen endlich Unterstützung“

Wien (OTS/SK) - „Es ist höchst an der Zeit, dass die Regierung sich dem Thema der Rekordarbeitslosigkeit annimmt. Die SPÖ präsentiert seit einem halben Jahr Konzepte dazu, wie die Aktion 40.000 oder den Corona-Beschäftigungsbonus. Wir stellen aber der Regierung jederzeit unser Know-How dazu zur Verfügung. Denn es muss endlich alles getan werden, um vor allem den 150.000 langzeitarbeitslosen Menschen in Österreich wieder Chancen und Perspektiven zu geben“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zur heutigen Pressekonferenz der Regierung. ****

Muchitsch fordert insbesondere, dass die Programme nur für Personen gelten, die beim AMS gemeldet sind und nicht neue Jobs für den europäischen Markt gesponsert werden. „Denn es geht um die Unterstützung jener Menschen, die in der Pandemie keine Chance haben, wieder einen Job zu finden. Es zählt jetzt jeder Tag. Denn diese Menschen wissen ja nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen und ihre Familien durchbringen sollen“, fordert Muchitsch Tempo von der Regierung Kurz. (Schluss) sl/up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at