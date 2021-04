Das neue ORF-„Formel 1 Motorhome“ hat auch beim GP von Portugal geöffnet

Mit Hausleitner, Wurz, Steiner und Habsburg – Fan-Fragen und Hintergrund-Infos via @orfmotorhome auf Instragram

Wien (OTS) - Bis zu 300.000 Rennsport-Fans ließen sich zuletzt beim GP in Imola das neue „Formel 1 Motorhome“ nicht entgehen und auch beim GP von Portugal hat das mit Expertinnen und Experten prominent besetzte Motorhome geöffnet. Die Gastgeber und die Gastgeberin am Sonntag, dem 2. Mai 2021, um 18.05 Uhr in ORF 1 sind diesmal Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Bianca Steiner und Ferdinand Habsburg. Wurz und Habsburg treffen dabei quasi direkt vom Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Spa ein, die am Samstag, 1. Mai, ab 13.30 Uhr live in ORF SPORT + zu sehen ist.

Eine wichtige Rolle werden einmal mehr die Fans spielen, denn via @orfmotorhome auf Instagram können wieder Fragen zum Rennen gestellt werden.

Das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

