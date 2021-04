Schieder/Regner zum Tag der Arbeit: Sozialer Neustart als Weg aus der Krise

EU-Sozial-Gipfel in Porto soll konkrete Maßnahmen bringen – Große Vermögen und Konzerne müssen Beitrag leisten

Wien (OTS/SK) - „Im vergangenen Jahr sind alleine in Österreich hunderttausende Menschen arbeitslos geworden, der wirtschaftliche Einbruch war im EU-Vergleich besonders heftig und die Sozialkrise in Europa steht erst am Anfang. In Zeiten von Corona zeigt sich mehr denn je, wie wichtig das Funktionieren eines starken Sozialstaats ist. Dafür müssen endlich auch große Vermögen und Konzerne ihren Beitrag leisten“, fordern die SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai. ****

„Als SozialdemokratInnen haben wir einen Zukunftsplan für Europa und dazu gehört ein europaweiter Mindestlohn, eine nachhaltige Joboffensive und eine Millionärsabgabe. Es braucht jetzt dringend konkrete Maßnahmen, die das Leben der vielen verbessern. Der wirtschaftliche Wiederaufbau muss Hand in Hand mit einer soliden, sozialen Absicherung für die Menschen in Europa gehen“, sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andres Schieder.

Evelyn Regner, Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gewerkschafterin im EU-Parlament, betont: „Verteilungsgerechtigkeit ist das Gebot der Stunde. Angesichts der Corona-Krise braucht die EU-Sozialpolitik einen Neustart und darf dabei nicht auf Frauen vergessen, die besonders hart von der Krise betroffen sind. Immer mehr Menschen drohen in die Armut abzurutschen während Großkonzerne und Reiche immer reicher werden und sich um ihren Beitrag zum Gemeinwohl drücken. Dabei liegen Pläne für eine schlagkräftige Digitalsteuer längst parat. Ihre Umsetzung darf angesichts der dramatischen Lage in Europa nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.“ (Schluss) bj

