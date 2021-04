SPÖ-Termine von 3. Mai bis 9. Mai 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. Mai 2021:

13.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Eva Nowotny, findet eine Youtube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „From Trump to Biden: Isolationism and Internationalism in U.S. Statecraft“ mit Charles Kupchan (Council on Foreign Relations-CFR; Professor an der Georgetown Universtität) und Raimund Löw (Historiker und Journalist) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3zuhn6rs.

DIENSTAG, 4. Mai 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

15.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht bei der Online-Veranstaltung „Braucht Österreich ein Lieferkettengesetz?“ zur Verantwortung von Unternehmen für ihre globale Lieferkette. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5bfjwu9c.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein ZOOM Live Talk mit Anthony Barnett zum Thema „The lure of greatness - and smallness. How the EU should deal with China and Scotland“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3zuhn6rs.

MITTWOCH, 5. Mai 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

10.30 Uhr Anlässlich des Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus am 5. Mai treten die Mitglieder der Präsidialkonferenzen von Nationalrat und Bundesrat zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu einer Sondersitzung zusammen. Die virtuelle Gedenkveranstaltung wird Live aus dem Dachfoyer des Parlaments auf ORF II sowie auf der Website des Parlaments übertragen.

14.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2021: Solidarität und Krise“, findet ein Online Symposium des Bruno Kreisky Forums (via ZOOM Live/Facebook Live) in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung zum Thema „Was Flucht und Exil mit Kindern macht“ statt. Die Veranstaltung ist offen für alle InteressentInnen, eine Anmeldung ist erforderlich. Vortragende sind Ruth Wodak, Ernst Berger u.a. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3zuhn6rs.

DONNERSTAG, 6. Mai 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Robert Misik, findet ein ZOOM Live Talk/FACEBOOK Live zum Thema „WORKING CLASS - Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“ mit Julia Friedrichs statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3zuhn6rs.

FREITAG, 7. Mai 2021:

11.15 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht beim Online-Symposium „Arbeit und Menschenrechte: Lieferkettengesetze für faires Wirtschaften“ zu ihrem Entschließungsantrag für ein österreichisches Lieferkettengesetz. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3rj83u8d. Anmeldung unter: https://tinyurl.com/69usucjk.

SAMSTAG, 8. Mai 2021:

9.30 Uhr Die Sozialdemokratische Bildungsorganisation lädt zur Bundesbildungskonferenz der SPÖ zum Thema „Das EUROPA von MORGEN!“ ein. Nähere Informationen finden Sie unter https://spoe-bildung.at/konferenz-2021/.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet eine YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „DIE VERWEIGERER (©Wolfgang Benz). Jüdisch-kommunistischer Widerstand – eine republikanische Geschichtsstunde“ mit Robert Schindel statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3zuhn6rs.

(Schluss) mp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/