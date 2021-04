Toto: Vierfachjackpot mit rund 170.000 Euro wartet

Dreifachjackpot beim Zwölfer, und weiter Jackpots in der Torwette

Wien (OTS) - Nicht viel Neues bei Toto, außer dass die Gewinnsummen in den einzelnen Gewinnrängen immer attraktiver werden. Denn wie auch schon in den Runden zuvor gab es weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer noch Gewinne in den ersten beiden Torwette Rängen.

Gleich zehn der 18 auf dem Spielprogramm stehenden Spiele endeten Unentschieden, und das war für die Toto Fans offensichtlich zu viel. Zum vierten Mal in Folge gelang es niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit geht es beim Dreizehner um einen Vierfachjackpot, und in der nächsten Runde am Wochenende geht es bereits um rund 170.000 Euro.

Beim Zwölfer war es die dritte Runde hintereinander ohne Gewinn. Damit wird hier in der nächsten Runde ein Dreifachjackpot ausgespielt, bei dem es voraussichtlich um rund 38.000 Euro gehen wird.

Und schließlich blieben auch die Torwette-Töpfe unberührt. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit geht die Jackpot-Serie in beiden Rängen in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 17B ist am Samstag um 18:05 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 152.752,17 – 170.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 28.486,17 6 Elfer zu je EUR 408,10 102 Zehner zu je EUR 48,00 1.452 5er Bonus zu je EUR 1,40

Der richtige Tipp: X 2 2 X 1 / X X 1 1 X X X 2 X 2 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.161,04 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.592,10 Torwette 3. Rang: 114 zu je EUR 8,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 146.795,13

Torwette-Resultate: 1:1 1:2 2:+ 0:0 2:1

