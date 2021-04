Ökostrom und klimaneutrales Gas für LUKOIL Lubricants

Wien (OTS) - Der seit 1995 in Österreich tätige Mineralölkonzern LUKOIL treibt seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter konsequent voran. Nun wurde der Produktionsstandort Ölhafen in der Wiener Lobau auf 100% Ökostrom sowie klimaneutrales Gas umgestellt. In Kombination mit selbstproduziertem Photovoltaikstrom leistet das Unternehmen so einen wichtigen Beitrag auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft.

Der Mineralölkonzern LUKOIL investiert seit Jahren intensiv in den Wirtschaftsstandort Österreich. Nun erfolgte der nächste Meilenstein in puncto Nachhaltigkeit und Ökologie: Seit Jahresbeginn bezieht das Unternehmen am Standort Ölhafen grünen Strom aus Österreich von der Firma NATURKRAFT. Darüber hinaus werden die CO2-Emissionen des Heizgases durch entsprechende CO2-Zertifikate kompensiert.

„Als internationales Mineralölunternehmen sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst. Die nun erfolgte Umstellung auf ökologisch produzierten Strom und klimaneutrales Gas am Ölhafen zeigt, wie wichtig uns das Thema Klimawandel ist. Im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir auch künftig unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten“, erklärt Robert Gulla, CEO der LUKOIL International Holding GmbH.

Über LUKOIL

LUKOIL ist eines der weltweit größten privaten Unternehmen zur Förderung von Erdöl und Gas und deren Verfeinerung in Erdöl- und petrochemische Produkte. Das international agierende Unternehmen ist weltweit in 41 Ländern vertreten. LUKOIL wurde 1991 gegründet. In Österreich ist die LUKOIL-Gruppe seit 1995 mit fünf Gesellschaften vertreten und beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter. LUKOIL engagiert sich seit vielen Jahren in Österreich, investiert in den heimischen Wirtschaftsstandort sowie in kulturelle Projekte und soziale Initiativen.

