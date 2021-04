VP-Hanger: Kein Wort der selbsternannten Aufdecker Krisper und Krainer zum SPÖ-Vertuschungsskandal

Neben Beschuldigtem Doskozil macht sich auch die Wiener SPÖ-Stadträtin Kathrin Gaal durch ihre Auskunftsverweigerung im Commerzialbank-Skandal verdächtig

Wien (OTS) - "Die Tage vergehen, aber nach wie vor gibt es kein einziges Wort der selbsternannten Aufdecker der Nation, Stephanie Krisper und Kai Jan Krainer, zum Vertuschungsskandal der Wiener SPÖ. Anders kann die Tatsache nicht benannt werden, dass die Wiener SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal jede Auskunft über die gemeinnützigen Wiener Wohnbaugesellschaften verweigert, die ihre millionenschweren Veranlagungen im burgenländischen Commerzialbank-Skandal verloren haben. Neben Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der bereits von der WKStA als Beschuldigter geführt wird, macht sich nun jedenfalls auch seine Wiener Parteifreundin Kathrin Gaal verdächtig, möglicherweise von den Malversationen in der Commerzialbank gewusst zu haben, indem sie jedes Interesse an Aufklärung und Transparenz vermissen lässt. Dass sich Kai Jan Krainer angesichts der tiefen Verstrickungen seiner SPÖ in einen 850 Millionen schweren Bankenskandal am roten Vertuschungsversuch beteiligt, ist zwar nachvollziehbar, wirft aber die Frage auf, warum zudem ausgerechnet die – angeblich so transparenten - NEOS, vor allem in Person von Stephanie Krisper, die Verweigerung parlamentarischer Untersuchungen unterstützen", erklärt der Fraktionsführer der Volkspartei im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger. (Schluss)

