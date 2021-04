Merkur Versicherung ist neuer Partner der Santander Consumer Bank

Seit April 2021 stehen den Kundinnen und Kunden des Finanzdienstleisters zusätzlich ein umfassendes Versicherungsportfolio zur Verfügung.

Wien (OTS) - Neben der klassischen Lebensversicherung mit Leistungen für den Pflegefall, Erwerbsunfähigkeit und schwere Krankheiten steht eine Unfallversicherung, die gegen die existenziellen Risiken eines Unfalls mit Dauerinvalidität absichert, sowie eine Krankenversicherung mit Deckung von ambulanter Heilbehandlung, freier Arztwahl (Wahl- oder Kassenarzt) bzw. der Kostenübernahme bei psycho- und physiotherapeutischen Maßnahmen zur Auswahl. Kundinnen und Kunden der Santander Consumer Bank können die neuen Versicherungsleistungen in den 29 Filialen der Bank abschließen.

Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank, über die neue Kooperation: „Wir freuen uns, mit der Merkur Versicherung einen so traditionsreichen und renommierten Partner mit an Bord zu haben, um unseren Kundinnen und Kunden neben einer professionellen Bankberatung in allen Finanzierungsfragen auch ein maßgeschneidertes Versicherungsangebot aus einer Hand offerieren zu können. Gerade in Krisenzeiten ist es uns wichtig hierfür einen stabilen und erfahrenen Partner Versicherungspartner an der Seite stellen zu haben.“

Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung: „In herausfordernden Zeiten wie diesen, die auch immer Momente des Aufbruchs sind, braucht es Partner, die Grundwerte teilen, Rückhalt geben und nach Lösungen streben. Im offenen Dialog und mit Zuversicht starten wir mit der Santander Consumer Bank eine Partnerschaft, die getragen wird von langjähriger Expertise und dem gemeinsamen Bedürfnis, Kundinnen und Kunden mit innovativen Produkten zu begeistern.“

Über die Merkur Versicherung AG

Die Merkur Versicherung AG ist eine österreichische Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Graz. Mit der Erfahrung aus knapp 223 Jahren Unternehmensgeschichte stellt die älteste Versicherung Österreichs das Wunder Mensch und dessen Absicherung in den Mittelpunkt. Die Merkur Versicherung ist in Österreich und Südosteuropa mit insgesamt 1.442 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Gesamtprämienvolumen von 610,8 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr aktiv. Seit 2020 befindet sich der Konzernsitz im neuen Merkur Campus in Graz.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit über 2.600 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende 2020 beschäftigt die Santander Consumer Bank über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Mehr als 390.000 Kundenverträge werden in Österreich betreut. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2020 beschäftigt das Institut 191.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 148 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at



Merkur Versicherung AG

Mag. Jürgen Pock

M: +43 664 4500936

E: juergen.pock @ merkur.at