Terminaviso: APA-Tech-Insight „Transformation mit Managed Container Service“

APA-Tech lädt am 11. 5. um 10:00 Uhr zum digitalen Talk – Experten diskutieren Learnings und Mehrwert der Implementierung von Containern

Wien (OTS) - Die nächste Ausgabe der digitalen Event-Reihe „APA-Tech-Insight“ widmet sich am Dienstag, 11. Mai, dem Thema Managed Container Service.

Container zählen zu den führenden Trends in der IT-Branche. In einer Welt, in der sich Technologien immer schneller entwickeln, Veränderungen über Nacht passieren und mit einer großen Datenflut umgegangen werden muss, wurden Anforderungen wie Schnelligkeit, Agilität, Flexibilität und Unabhängigkeit zur Selbstverständlichkeit. Nicht zuletzt durch die Möglichkeiten, Prozesse zu vereinfachen, Entwicklungen zu beschleunigen und agil zu handeln, wurden Container-Lösungen deshalb zu einem treibenden Faktor für die Marktfähigkeit von Unternehmen.

Doch welche Learnings hat die APA-Tech aus der Implementierung von Containern gezogen und welchen Mehrwert sehen wir für unser Unternehmen? Wie kann Container-Storage dabei helfen, Personal und technische Ressourcen effizienter einzusetzen, und welche Risiko- und Sicherheitsüberlegungen sollten bei OpenShift bedacht werden? Diese Fragen klären Stephan Kraft (Red Hat), Hendrik Land (NetApp), und Gerald Steiner (APA-Tech) unter der Moderation von Clemens Prerovsky (APA-Tech) bei einer gemeinsamen Online-Diskussion. Als Add-on berichten wir über die Highlights und News von der weltweit größten Container-Messe „KubeCon“, die eine Woche vor dem APA-Tech-Insight stattfindet.

APA-Tech-Insight: Transformation mit Managed Container Service

Am Podium:



Stephan Kraft, Red Hat

Hendrik Land, NetApp

Gerald Steiner, APA-Tech



Moderation: Clemens Prerovsky, APA-Tech

Datum: 11.05.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Digitalevent

Wien, Österreich

Url: https://eventmaker.at/austria_presse_agentur_eg/apa-tech-insight_transformation_mit_managed_container_service/

