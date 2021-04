Ingrid Eppensteiner neu bei CATRO Innsbruck

Als Certified Digital Consultant wird sie Digitalisierungsthemen und Weiterbildungsprogramme für bestehende wie auch neue Kunden gezielt vorantreiben.

HR-Abteilungen spielen in Zukunft eine zentrale Schlüsselrolle für einen erfolgreichen Transformationsprozess in Unternehmen” Ingrid Eppensteiner

Innsbruck (OTS) - Ingrid Eppensteiner begann ihre berufliche Laufbahn im Bankenbereich. Durch die dort erworbene, fundierte, unternehmerisch-kaufmännische Ausbildung avancierte sie bald zur erfolgreichen Firmenkundenbetreuerin.



Zusätzlich zum beratenden, persönlichen Kontakt, erwarb Ingrid Eppensteiner in den letzten 18 Jahren professionelle Kenntnisse in der Vielfalt der digitalen Welt und verfügt über viele Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

Einer ihrer Schwerpunkte ist es, gemeinsam mit dem bestehenden Team in Wien und Innsbruck, Digitalisierungsthemen inkl. Weiterbildungsprogramme bei Kunden gezielt weiter voran zu treiben.

“HR-Abteilungen spielen in Zukunft eine zentrale Schlüsselrolle für einen erfolgreichen Transformationsprozess in Unternehmen” – ist Ingrid Eppensteiner überzeugt.



CATRO Personalberatung und Media unterstützt alle KundInnen, ihr Personalmanagement strategisch auszurichten, Planstellen zu entwickeln und Positionen mit den besten MitarbeiterInnen zu besetzen. Mit dem etablierten Mediaservice bietet CATRO exzellenten Support für die effiziente Personalsuche in Print- und Onlinemedien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Potenzialentwicklung, um die individuellen Qualitäten von MitarbeiterInnen zu erkennen und zu fördern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Alexandra Thaler

Leiterin Geschäftsstelle Tirol / Consultant

Tel.: 0512-364080

a.thaler @ catro.com