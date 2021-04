EANS-News: Palfinger AG / 1. Quartal 2021: Positives Marktumfeld führt zu Umsatzsteigerung und Ergebnissprung

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Quartalsbericht

Bergheim -

EBIT-Marge bei 9,9 Prozent trotz Cyberangriff

Konzernumsatz erreicht 405,9 Mio EUR

Rekordjahr für 2021 angepeilt

.

______________________________________________________________________________ |in_Mio_EUR_______|____________Q1/2020|____________Q1/2021|___________________%| |Umsatz___________|______________393,2|______________405,9|______________+3,2_%| |EBITDA___________|______________50,32|_______________58,5|_____________+16,3_%| |EBITDA-Marge_in_%|_____________12,8_%|_____________14,4_%|___________________-| |EBIT_____________|_______________31,4|_______________40,0|_____________+27,6_%| |EBIT-Marge_in_%__|______________8,0_%|______________9,9_%|___________________-| |Konzernergebnis__|_______________15,5|_______________24,5|_____________+58,4_%| |Mitarbeiter______|_____________11.127|_____________10.905|___________________-|

Die Konjunkturerholung des 2. Halbjahrs 2020 setzte sich im 1. Quartal 2021 ungebrochen fort und wirkte sich sehr positiv auf die Ergebnis- und Umsatzentwicklung der PALFINGER AG im ersten Quartal 2021 aus. Die EBIT-Marge lag dank eines guten Produktmixes bei 9,9 Prozent und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 8 Prozent.

Sonderschichten kompensieren Unterbrechung

"PALFINGER hatte wegen des Cyberangriffs Ende Jänner eine zweiwöchige Betriebsunterbrechung, deren Folgen wir jetzt so rasch als möglich kompensieren. Daher werden in den Werken Sonderschichten eingelegt", erklärt PALFINGER CEO Andreas Klauser. "Angesichts der Attacke haben wir rasch und effizient reagiert, den Schaden erfolgreich begrenzt und die Produktion in kürzester Zeit wieder hochgefahren" so Klauser weiter.

Vollauslastung dank starker Konjunktur

Die weltweite Wirtschaftserholung schlägt sich bei PALFINGER in guten Auftragseingängen und damit einhergehend in einer sehr guten Auftragslage nieder, derzeit sind alle Werke voll ausgelastet. China wird ein Wirtschaftswachstum von 8,4 Prozent, den USA von 6,4 Prozent und Europa von 4,4 Prozent prognostiziert. Getragen wird der Aufschwung maßgeblich von der Bauwirtschaft. Zusätzlich entwickelt sich die Forstwirtschaft sehr positiv. Allerdings geht der Aufschwung mit steigenden Rohstoffpreisen und damit mit höheren Kosten entlang der Supply Chain einher. "Wir müssen auch das Risiko von Einschränkungen in der Materialverfügbarkeit im Auge behalten", warnt Klauser.

Key Financials

Der Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im 1. Quartal 2021 405,9 Mio EUR nach 393,2 Mio EUR in der Vorjahresperiode. Dies entspricht einer Steigerung von 12,7 Mio EUR oder 3,2 Prozent.

Das EBITDA erhöhte sich gegenüber dem 1. Quartal 2020 um 16,3 Prozent auf 58,5 Mio EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte sich von 31,4 Mio EUR im 1. Quartal 2020 auf 40,0 Mio EUR im 1. Quartal 2021.

Das Konzernergebnis betrug zum Stichtag 31. März 2021 24,5 Mio EUR nach 15,5 Mio EUR in der Vorjahresperiode.

Die Nettofinanzverschuldung konnte deutlich auf 386,0 Mio EUR reduziert werden, insbesondere aufgrund eines optimierten Working Capital Managements. Die Eigenkapitalquote stieg von 37,6 Prozent in der Vorjahresperiode auf 39,0 Prozent. Die Kennzahl Net debt / EBITDA unterschritt mit 1,96 im ersten Quartal 2021 erstmals seit 2011 den Zielwert von 2,0.

Ausblick

Für das Gesamtjahr 2021 peilt das Management ein Rekordjahr mit einem Umsatz von mehr als 1,75 Mrd EUR und einem EBIT von mehr als 149 Mio. EUR an. Trotz voller Auftragsbücher und des weltweiten Aufschwungs bestehen jedoch erhebliche Unsicherheitsfaktoren aufgrund möglicher Einschränkungen der Supply Chain, durch höhere Rohstoffpreise, Kapazitätsengpässe und dem unsicheren Verlauf der COVID-19 Pandemie.

+++

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.000 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk mit über 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbare und optimale Kundennähe.

Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch und ökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seiner Partner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalette treibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz voran.

Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davon überzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2020 einen Umsatz von 1,53 Mrd. Euro.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Palfinger AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

A-5020 Salzburg

Telefon: 0662/2281-81101

FAX: 0662/2281-81070

Email: ir @ palfinger.com

WWW: www.palfinger.ag

ISIN: AT0000758305

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither @ palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite

www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.