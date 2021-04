3SI Immogroup: Noble Adresse als Zeichen für die Zukunft

Immobilienentwickler übersiedelt auf andere Seite der City in die Tegetthoffstraße 7

Wien (OTS) - Das Familienunternehmen 3SI Immogroup übersiedelt Anfang Mai mit Sack und Pack der mehr als vierzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den direkt gegenüberliegenden Teil des ersten Bezirks. Dort, zwischen Oper und Albertina, bezieht der Zinshaus- und Immobilienentwickler sein neues Büro in der Tegetthoffstraße 7.

„ Nach mittlerweile zwanzig Jahren Unternehmensgeschichte und zehn Jahren im 1. Bezirk sind wir Dank unseres erfolgreichen Wachstums – sowohl bei den Immobilienkäufen als auch personell – im bisherigen Büro an gewisse Grenzen gestoßen “, begründet Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, den Umzug innerhalb der City: „ Wir wollen damit auch ein Zeichen für die Zukunft setzen! In unserem neuen Büro gegenüber der Albertina haben wir nun ein größeres Haus, eine noch bessere Lage und verfügen über genau jene hohen Standards wie bei den von uns angebotenen Wohnungen! Ich bin überzeugt, dass wir uns hier wohlfühlen und weiter voll durchstarten werden! “

Fast auf den Tag genau 150 Jahre nach dem Todestag von Wilhelm von Tegetthoff übersiedelte die 3SI Immogroup jetzt Anfang Mai in die nach dem legendären österreichischen Marineadmiral benannte Straße hinter der Wiener Oper. Direkt gegenüber der Albertina lautet die neue, noble Geschäftsadresse der 3SI Immogroup nunmehr Tegetthoffstraße 7.

In dem 1911/12 nach Plänen von Ludwig Baumann auf dem Grundstück des ehemaligen Bürgerspitals errichteten Hauses Tegetthoffstraße 7 erstreckt sich das neue Büro über knapp 1.050 Quadratmeter Fläche auf einer Ebene. Hier finden sich insgesamt 20 Büroräume und zusätzliche weitere 5 Konferenzräume und Besprechungszimmer – benannt jeweils nach herausragenden 3SI Projekten, die in Form von 1:50 Modellen die einzelnen Räume zieren. So gibt es etwa den Konferenzraum Masterpiece oder das Besprechungszimmer La Belle Vie. Damit wird Kundinnen und Kunden ein ganz besonderes Flair geboten werden.

Schon beim Betreten des Büros findet sich der Besucher in der klassischen 3SI-Wohlfühlwelt wieder: Bis zu vier Meter hohe Räume mit Stuck an der Decke, die typischen Kassettentüren und hohe Fenster – nahezu alles erinnert an die „klassische Ausstattung einer typischen 3SI-Wohnung“. Die Einrichtung ist hell und funktionell, die Ausstattung modern und zeitgleich durch stilvolle Grautöne klassisch. Eine Besonderheit des neuen 3SI-Büros ist der „Große Konferenzsaal“, ein lichtdurchflutetes Erkerzimmer mit einem Traumblick auf die gegenüberliegende Albertina.

Einziger Wermutstropfen: „Aufgrund von Corona können wir leider zu keiner „House-Warming-Party“ einladen. Und auch das Firmenjubiläum werden wir nur im kleinen Kreis feiern können“, bedauert Schmidt: „Dennoch freuen wir uns, im Lauf der nächsten Wochen und Monaten viele unserer Kundinnen und Kunden in den neuen Büroräumlichkeiten begrüßen zu dürfen!“



Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegtthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

