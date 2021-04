Verdacht des Mordes: 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 29.04.2021, 20:00 Uhr

Vorfallsort: Wien-Brigittenau

In den Abendstunden des 29.04.2021 wurde ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger im Innenhof eines Mehrparteienhauses festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, wenige Minuten zuvor eine 35-jährige Frau mit einer Faustfeuerwaffe getötet zu haben. Die Tat ereignete sich in einer Wohnung des Hauses. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Bei der Festnahme verlor der 42-Jährige aus derzeit unbekanntem Grund das Bewusstsein. Er wurde von einem Team der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. In der Zwischenzeit kämpften weitere Teams der Wiener Berufsrettung um das Leben der Frau. Sie wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Die genauen Tatumstände und das Motiv sind noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt hat diese übernommen.

