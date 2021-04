FPÖ – Schnedlitz: Österreich muss vor radikaler Migration geschützt werden!

Frankreichs Generäle zeigen auf: Europas Sicherheit steht durch Islamismus auf dem Scheideweg

Wien (OTS) - „Frankreichs Militär malt düstere Zeichen an die Wand. Wie Medien national und international berichten, richteten Generäle der französischen Armee einen offenen Brief an die Regierung Frankreichs. Der Inhalt ist wahrlich brisant, denn dieser zeigt in eindringlichen Worten auf, dass Frankreich durch den immer stärker werdenden Islamismus kurz vor einem Bürgerkrieg stehe. Mittlerweile stehen die Pariser Vorstädte in Flammen und es vergeht keine Woche, ohne tödliche Attentate“, berichtete der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Es ist festzustellen, dass religiös motivierte Gewalt grundsätzlich islamistische Wurzeln hat. Unter dem Deckmantel Asyl kommen nicht nur politisch Verfolgte nach Europa und Österreich, sondern auch Extremisten und Terroristen. Die türkisen Sicherheitsgefährder Kurz und Nehammer ignorieren diese Gefahr geflissentlich und werden damit zu einem Teil davon. Das Wiener Allerseelen Attentat war und ist nur die Spitze des Eisbergs, zeigt aber auf, wie verwundbar und vernachlässigt Österreichs Sicherheit ist. Unser aller Sicherheit, unsere Kultur und unser Wohlstand befinden sich auf einem Scheideweg. Wenn keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, führt dieser Weg direkt in den Abgrund“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at