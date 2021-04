Vana zum Tag der Arbeitslosen: Kampf der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit!

Europaweite soziale Mindeststandards dringend erforderlich

Wien (OTS) - Der von den Grünen vor über 20 Jahren begründete Tag der Arbeitslosen (30. April) fällt auch dieses Jahr in die Pandemie, die unter anderem erhebliche soziale Langzeitfolgen haben wird. “Corona hat drastische Auswirkungen das Arbeitsleben und geht mit einem Rückfall in alte Rollenmuster einher. Frauen werden aus dem Arbeitsmarkt gedrängt und tragen angesichts der angestiegenen Sorge-und Pflegetätigkeiten die Hauptlast der Krise. Laut des Austrian Corona Panel Projects waren allein in Österreich im Sommer 2020 doppelt so viele Frauen wie Männer arbeitslos gemeldet. Die Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere der Gender Pay Gap, muss ein Ende haben. Die europäischen Coronahilfen müssen genau da ansetzen und gezielt die Gesundheits-und Sozialsysteme stützen”, fordert Monika Vana, Mitinitiatorin des Tag der Arbeitslosen und Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament.

“Wir dürfen die europäische Integration nicht auf Wirtschafts-und Währungsunion reduzieren, sondern müssen endlich die Großbaustellen in der europäischen Sozialpolitik angehen. Die EU-Kommission ist aufgefordert, rasch die europäische Arbeitslosenrückversicherung und ein europäisches Mindesteinkommen in die Wege zu leiten, um Arbeitssuchende zu unterstützen. Die bisherigen Pläne im Rahmen der Europäischen Sozialen Säule allein bilden ein unzureichendes Fundament für eine echte europäische Sozialunion. Ein europaweites Netz verbindlicher sozialer Mindeststandards muss gezielt Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und Menschen mit Behinderungen europaweit den Zugang zu guten Arbeitsplätzen ermöglichen”, Vana abschließend.

