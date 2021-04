ÖHV-Reitterer zu Impfprioritäten in der Wirtschaft: Je mehr Gäste- und Kundenkontakt, umso schneller!

Volle Unterstützung für WKÖ-Offensive für mehr Sicherheit und Vertrauen

Wien (OTS) - Völlige Zustimmung für die Forderung von Wirtschaftskammerpräsident Mahrer nach mehr Tempo bei der Durchimpfung kommt von Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung: „Auch die Unterstützung der Wirtschaftskammer bei der Abwicklung kann nur helfen.“

Entscheidende Faktoren für Vorreihung: Gästekontakt und wirtschaftliche Erholung

Es gab bisher keine Infektionen in Tourismus und Handel, Reitterer will die Sicherheit für Mitarbeiter und Gäste noch steigern mit einer klaren Priorisierung: „Wo die wirtschaftlichen Schäden am größten sind und die Erholung am dringendsten nötig, wo es direkten Kunden- und Gästekontakt gibt, brauchen wir die Durchimpfung am schnellsten.“ Tourismus und Handel sollten vorgezogen werden: „Je mehr Kunden- und Gästekontakt, umso schneller soll geimpft werden. Das ist klar.“

