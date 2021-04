TERMINAVISO: Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien trifft Vizebürgermeister Wiederkehr, Dienstag: 4. Mai

#kindergartenbraucht dringend Reformen

Wien (OTS) - 1.826 Statements von Mitarbeiter*innen, Eltern und Bildungsexpert*innen zeigen deutlich, was nötig ist, um die ersten Bildungs- und Entwicklungsschritte von Kindern bestmöglich qualitativ begleiten zu können.



Der Kindergarten steht vor großen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel ist mitten in der Pandemie akuter denn je, der Fachkraft-Kind-Schlüssel weit über wissenschaftlichen Empfehlungen und öffentliche und private Kindergärten werden ungleich behandelt.



Die Geschäftsführer*innen der Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien – Diakonie Bildung, Kinderfreunde Wien, KIWI-Kinder in Wien und St. Nikolausstiftung – sowie deren Betriebsrät*innen überbringen Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr 16 Bausteine, die für eine zeitgemäße qualitative Arbeit in der Bildungsinstitution Kindergarten dringend notwendig sind.

Dazu laden wir Medienvertreter*innen herzlich ein!

Wann: Dienstag, 4. Mai 2021, 11:30 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Arkadenhof (bei Schlechtwetter im Wappensaal)

Wir bitten Sie um Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften.



Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Bildung

Karin Brandstötter, 0664 827 34 83



Kinderfreunde Wien

Michaela Müller-Wenzel, 0664 542 31 58



Kinder in Wien (KIWI)

Susanne Borth, 0664 886 89 008



St. Nikolausstiftung

Gabriele Zwick, 0664 610 1398