Pünktlich zur EM 2021: Leadstar Media re-launcht österreichisches Wettanbieter-Vergleichsportal MyWettbonus.at (FOTO)

Pünktlich zur EM 2021: Leadstar Media re-launcht österreichisches Wettanbieter-Vergleichsportal MyWettbonus.at

Stockholm (ots) - Mit dem Launch von www.mywettbonus.at ist das schwedische Online-Startup Leadstar Media AB Anfang 2019 in den österreichischen Wettmarkt eingestiegen. Nun wurde das Wettanbieter-Vergleichsportal einem Relaunch unterzogen. Pünktlich zur Europameisterschaft 2021 hat das Vergleichsportal ein frisches Design und eine größere Auswahl an österreichischen Wettanbietern erhalten. Zudem sollen aktuelle Angebote den österreichischen Spielern die Suche nach dem richtigen Buchmacher so einfach wie möglich machen.

Um Spielern zu helfen, ihren persönlich besten Wettanbieter zu finden, vergleicht MyWettbonus.at Wettanbieter in verschiedenen Kategorien. Mit nur einem Klick finden User auf der Website die aktuell besten Wettbonus-Angebote sowie die besten Wettanbieter Österreichs, wenn es um wichtige Kategorien wie Funktionalität, Promotionen, Benutzerfreundlichkeit, Zahlungsmethoden und Sicherheit geht. Um Letzteres zu gewährleisten, listet MyWettbonus.at nur Buchmacher mit einer europäischen Wettlizenz. Zusätzlich können Nutzer auch Ranglisten für beliebte Suchen wie neue Wettanbieter oder Sportwetten-Apps auswählen.

Obwohl die Hauptdienstleistung von MyWettbonus.at der Vergleich von Buchmachern ist, ist die Website darauf ausgelegt, das Sportwetten-Erlebnis für österreichische Nutzer so nahtlos wie möglich zu gestalten. Daher enthält die frisch aktualisierte Seite auch einen Bereich mit Artikeln über aktuelle Entwicklungen auf dem österreichischen Sportwettenmarkt und Hilfestellungen zu Fragen rund um die Themen Wetten und Wettbonus.

Abgerundet wird das Angebot von MyWettbonus.at durch einen eigenen Bereich zum Vergleich österreichischer Online-Casinos. Da der Online-Glücksspielmarkt und der Online-Casino-Markt in der Alpenrepublik sehr nahe beieinander liegen, wechseln viele Spieler zwischen beiden Glücksspieloptionen. Daher listet MyWettbonus.at auch die besten Online Casinos, die Casino Boni und die besten Casino Apps in Österreich auf.

Werner Müller

Pressesprecher Leadstar Media

werner.mueller @ leadstarmedia.com

www.leadstarmedia.com