Lehrlingsinitiative z.l.ö. begrüßt vorgestelltes Lehrberufspaket

Lehrberufsneuerungen und bundesweite duale Akademie machen die Lehre attraktiver

Linz (OTS) - „Die Neu- und Umgestaltung sämtlicher Lehrberufe, vor allem im MINT-Bereich, sind ein Schritt in die richtige Richtung, um die Lehre attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten“, reagiert DDr. Werner Steinecker, Präsident der Lehrlingsinitiative zukunft.lehre.österreich. und Generaldirektor der Energie AG, auf die Verordnungen aus dem BMDW. Bundesministerin Schramböck zielt mit dem Lehrberufspaket auf mehr digitale, nachhaltige und fächerübergreifende Kompetenzen, welche den Fachkräften von morgen zugutekommen.

Die heute in Linz vorgestellte bundesweite Ausrollung der dualen Akademie zielt speziell auf AHS-Maturanten und Studierende ohne Abschluss ab, welche in zwei- bis drei Jahren maßgeschneiderte Lehrangebote absolvieren können. „Es freut mich, dass das oberösterreichische Erfolgsmodell bis 2022 auch für junge Menschen in ganz Österreich zur Verfügung stehen wird und ihnen die Möglichkeit gibt, sich fachlich zu qualifizieren und als Fachkräfte eine essenzielle Rolle in der österreichischen Wirtschaft einzunehmen“, setzt DDr. Werner Steinecker fort.

Über zukunft.lehre.österreich.:

zukunft.lehre.österreich. ist eine unabhängige, gemeinnützige und branchenübergreifende Initiative mit dem Ziel, die Vorteile und Chancen einer Lehre hervorzuheben und das Ansehen der dualen Ausbildung in der Gesellschaft zu verbessern.

Die Initiative wird von Unternehmen getragen, die Lehrlinge ausbilden oder ausbilden wollen Derzeit ist z.l.ö. mit 100 Mitgliedsbetrieben, die über 100.000 Mitarbeiter beschäftigen und tausende Lehrlinge ausbilden, die größte Lehrlingsinitiative Österreichs. Mit dabei sind unter anderem KTM, FACC, Energie AG, Raiffeisen, Siemens, Uniqa, Asfinag, Wien Energie, Kapsch, Silhouette, Salzburg AG, Intersport, Verbund, A1 Telekom oder die Post AG.

Rückfragen & Kontakt:

SCHÜTZE. Positionierung GmbH

Philipp Kappler

Senior Consultant

Tel.: +43 664 4122800

E-Mail: pk @ schuetze.at

Web: www.schuetze.at