SPÖ: Zukunft der Gemeinden

Seiser: Gemeindehilfspakete und Kärntner Konjunktur-Paket sichern die Gemeinden ab und fördern Investitionen in ganz Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - „Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie betreffen natürlich auch die Kärntner Gemeinden massiv. Hinzu kommen neue Anforderung durch die Digitalisierung, den Klimawandel und den demographischen Wandel“, stellt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser in der aktuellen Stunde der heutigen Landtagssitzung zum Thema „Zukunft der Gemeinden“ grundsätzlich fest.



„Die Politik hat hier allerdings unmittelbar reagiert und zwei Gemeindehilfspakete in Höhe von 250 Millionen Euro und 80 Millionen Euro verabschiedet. Hinzu kommt natürlich das Konjunktur-Paket des Landes Kärnten, das mit zusätzlichen 100 Millionen Euro jährlich zu Buche schlägt und Maßnahmen vom Ausbau der digitalen und verkehrstechnischen Infrastruktur bis hin zum Wohnbau, Photovoltaik-Ausbau und Hochwasserschutz bereithält“, fasst Seiser zusammen.



„All das verschafft den Gemeinden den benötigten Liquiditätsschub. Damit sie nicht nur ihren Aufgaben gerecht werden können, sondern auch weiterhin als wichtigste, regionale Investoren auftreten können. Das belebt nachhaltig die Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze in allen Regionen Kärntens. Das Rezept lautet also nach wie vor: aus der Krise hinausinvestieren“, so Seiser.



„Gemeindereferent Daniel Fellner hat in dieser schwierigen Situation viel Fingerspitzengefühl bewiesen und auf die Bedürfnisse der Gemeinden mit maßgeschneiderten Paketen reagiert. Die Zukunft der Kärntner Gemeinden ist damit nicht nur gesichert – sondern sie hat bereits begonnen“, schließt Seiser.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt