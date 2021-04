Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.4.: Uniqa-Chef Andreas Brandstetter im Interview

Wien (OTS) - „System in Schieflage“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Uniqa-Chef Andreas Brandstetter geführt hat – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 30. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Corona-Pandemie stellt die Versicherungsbranche vor neue Herausforderungen. Gerade im Gesundheitssektor ist die Nachfrage stark gestiegen. Vorsorge und Absicherung gewinnen an Bedeutung. Auch nehmen Wettbewerb, Kostendruck und Investitionen in Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit zu. In „Saldo“ spricht Brandstetter über die Strategie der Versicherung ebenso wie über die ungleiche Vermögenskonzentration, grüne Investments und den – noch – rein männlichen Vorstand.

