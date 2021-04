ÖAMTC öffnet 60 Strom-Ladestationen für Kunden der Energie Steiermark

Neue Kooperation in Sachen Elektro-Mobilität.

Graz (OTS) - Ab sofort öffnet der Mobilitätsclub des ÖAMTC seine gesamte E-Ladeinfrastruktur für KundInnen der Energie Steiermark. Damit stehen Nutzern der Mobilitätskarte des Landesenergieunternehmens über 60 zusätzliche Ladepunkte bundesweit zur Betankung ihrer E-Autos zur Verfügung.

„Es freut uns, dass wir über diese positive Partnerschaft mit dem ÖAMTC unser Angebot in Sachen E-Mobility innerhalb Österreichs erweitern können. Im Zusammenhang mit unseren Nachhaltigkeits-Zielen wollen wir alle Potentiale für emissionsfreie Fortbewegung nützen“, sagt Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark.

Vorstandsdirektor Martin Graf: „Über Kooperationen wie diese können wir - zusätzlich zu unserem intensiven Ausbauprogramm - die Attraktivität grüner Lade-Infrastruktur dies- und jenseits der Landesgrenzen deutlich steigern. In den kommenden Monaten werden wir jedenfalls in der Steiermark weit über eine Million Euro in die Verdichtung des Netzes investieren.“ Bis dato wurden durch die Energie Steiermark rund 1000 Ladepunkte in allen Regionen des Bundeslandes errichtet.

Über die „E-Mobilitätskarte“ des Unternehmens wird aktuell der Zugang zu über 15.000 Ladestellen europaweit ermöglicht. Die Karte kann online unter www.e-steiermark.com bestellt werden.

"Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit starken Partnern wie der Energie Steiermark die Ladeinfrastruktur binnen kürzester Zeit ausbauen konnten", so Paul Fernbach, ÖAMTC-Landesdirektor Steiermark.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

+43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com

Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10