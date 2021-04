Heineken® schickt "Pit Wall Bars" an Fans, um F1®-Rennen von zu Hause aus zu genießen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Heineken®, der weltweite Partner der F1®, hat ein Gewinnspiel gestartet, bei dem Fans ihre eigene Pit Wall Bar gewinnen können, um die Saison 2021 zu Hause mitzuverfolgen

- Die Boxenmauer inspiriert sich an der Red Bull Racing Honda-Pit Wall - so können Fans F1® -Rennen wie nie zuvor mitverfolgen

Die Mehrheit der F1®-Fans war noch nie persönlich bei einem Rennen dabei. Deshalb hat der offizielle Partner Heineken® die Pit Wall Bar entwickelt - den ultimativen Artikel um Fans, die die Rennen am Bildschirm mitverfolgen, dabei zu helfen, sich auf die Rennsonntage einzustimmen.

Der Nachbau der Boxenmauer von Red Bull Racing Honda gibt Fans zu Hause das Gefühl, sie wären direkt an der Rennstrecke bei der Formel 1® dabei. Doch im Gegensatz zu den Boxenmauern, die man am Renntag an der Strecke sieht, verfügt diese Version über eine eigene Bar - mit eingebautem Heineken® 0.0 Blade, Gläsern und Untersetzern.

Es ist die perfekte Kombination für den ultimativen F1®-Fan - ein Hub, mit dem Sie so nah an der Action sind wie das Red Bull Racing Honda Team - und gleichzeitig eine voll funktionsfähige Heineken® 0.0 Bar.

Die Pit Wall Bar ist mit mehreren Bildschirmen ausgestattet, auf denen Sie jeden Winkel der Action oder die telemetrischen Daten des Rennens verfolgen können, und bietet darüber hinaus Heineken® 0.0 vom Fass, Kopfhörer des Rennteams und noch viel mehr.

Fans können sich ab sofort unter f1.com/Heineken0.0 für das erste Gewinnspiel vor dem Formula 1 Heineken Grande Prémio De Portugal 2021 am Sonntag, den 2. Mai, anmelden. Der Gewinner erhält kurz darauf seine Pit Wall Bar und kann diese für den Rest der Saison benutzen.

Um das Konzept mit den Experten zu testen, wurde die Pit Wall Bar mit einem mit Biokraftstoff betriebenen LKW von DHL zum Formel 1 Pirelli Gran Premio Del Made in Italy E Dell'emilia Romagna geliefert, wo David Coulthard und die Red Bull Racing-Honda-Fahrer Max Verstappen und Sergio Perez ein Heineken 0.0 und einen ersten Blick auf die Bar erhielten.

David Coulthard, F1®-Legende und Heineken®-Botschafter, sagte: "Als ich Fahrer war, sah die Pit Wall nicht so aus! Aber die Fans werden sich sicher darüber freuen, so nah wie möglich am Geschehen zu sein, mit eiskaltem Heineken® 0.0 vom Fass... Besser geht es doch gar nicht!"

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bMC3_cr6WHY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1498418/Pit_Wall_Bar.jpg

Rückfragen & Kontakt:

HeinekenF1 @ mcsaatchi.com