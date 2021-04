Gesundheit von Babys, Müttern und Hebammen sichern: AK fordert rasche Lösungen gegen Personalknappheit in Spitälern

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Bereits die AK-Krankenhaus-Studie von 2019 hat gezeigt, dass die Aufgaben der Hebammen ständig und stark wachsen. Während der Corona-Pandemie hat sich die Situation noch weiter zugespitzt. Die Planungen beim Personal sind so knapp, dass eine Hebamme mitunter mehrere Geburten gleichzeitig betreuen muss und eine durchgängige Betreuung durch eine Hebamme bei der Geburt somit nicht gewährleistet ist.

Unter dem Titel Gesundheit von Babys, Müttern und Hebammen sichern: AK fordert rasche Lösungen gegen Personalknappheit in Spitälern präsentieren wir Ihnen Erkenntnisse aus der Studie, Folgen der aktuellen Hebammenknappheit für die Hebammen selbst, aber auch die zu versorgenden Frauen und Babys im Spital, sowie Problemlösungen aus Sicht der AK. Eine erfahrene Hebamme wird anwesend sein und aus der Praxis in einem oberösterreichischen Krankenhaus berichten.



Bei der Online-Pressekonferenz am Mittwoch, 5. Mai 2021, um 10 Uhr stehen Ihnen als Gesprächspartnerinnen AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober und die Krankenhaushebamme Maria Guldner zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Online-Pressekonferenz. Über diesen LINK können Sie sich zur Video-Pressekonferenz anmelden.





