Viele Reisepässe abgelaufen: Rechtzeitig an neue Passbilder denken!

Steyr (OTS) - 1,2 Millionen Reisepässe sind bereits 2020 abgelaufen, davon wurden viele noch nicht erneuert. Dieser Trend setzte sich auch bisher im Jahr 2021 fort. Hartlauer empfiehlt, rechtzeitig die Dokumente auf Gültigkeit zu überprüfen und zu erneuern, um dem zu erwartenden Andrang zu entgehen. Für EU-konforme Fotos stehen in allen 160 Hartlauer Geschäften die Passbildstudios verlässlich bereit.

Ansturm bei Lockerungen

Mit einem erneuerten Reisepass ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bereits jetzt im Frühling sollte die Zeit genutzt werden, um mit einem neuen Passbild die Dokumente zu aktualisieren. Wer frühzeitig den Weg auf die Passämter findet, belohnt sich selbst mit einer möglichst geringen Wartezeit. Später im Jahr, sollten Lockerungen umgesetzt werden, wird man mit einem größeren Ansturm rechnen müssen!

Passfotos mit Annahmegarantie

Egal ob Führerschein, Reisepass oder der Personalausweis – die bestens geschulten Hartlauer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen für jedes benötigte Dokument Passfotos in Studioqualität an. Die Zufriedenheit ist neben Fachkompetenz oberstes Ziel, darauf wird beim Fotografieren größter Wert gelegt. Hartlauer garantiert, dass die Passfotos von sämtlichen Behörden (auch vollkommen EU-konform) akzeptiert werden. Sollte es dennoch Probleme geben, erhält die Kundin/der Kunde kostenlos neue Passfotos.

In allen Hartlauer Studios werden auch professionelle Bewerbungsfotos gemacht.

Covid-Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten

Selbstverständlich werden auch beim Passfoto alle geltenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Im gesamten Geschäftsbereich ist die FFP2-Maske Pflicht, nur während des Fotos wird diese vom Kunden mit ausreichend Abstand zum fotografierenden Fachverkäufer kurz abgenommen und schon kann es losgehen. Die Passfotos bekommt man im Anschluss sofort ausgehändigt und diese können sogleich verwendet werden. Besonders stehen auch attraktive Setangebote und diverse sinnvolle Beigaben zur Verfügung. Zusätzlich wird auch angeboten die digitalen Bilder per Mail zu versenden.

Persönlicher Löwenservice

Bei Hartlauer beginnt das Serviceangebot dort, wo es bei anderen oft aufhört. Das schätzen Stammkunden und Neukunden zugleich und die Nachfrage steigt. Egal ob das Einrichten von Smartphone oder Smartwatch, die Digitalisierung seiner persönlichen Schätze wie Dias oder Fotos oder ein abgestimmtes Brillen- oder Hörgeräteservice–Hartlauer Kunden nehmen mehr und mehr die hausinternen Dienstleistungen in Anspruch und schätzen das persönliche Löwenservice 160 x in Österreich.

