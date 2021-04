„Tag der Streuobstwiese“ am 30. April: ARGE Streuobst und Umweltdachverband rufen zum Schutz einzigartiger Lebensräume auf!

- Streuobstwiesen sind Hot-Spots der Biodiversität und wichtig für Natur- und Klimaschutz

Wien (OTS) -

Erhalt und Entwicklung der Streuobstbestände sollen gefördert werden

Auf Initiative von ARGE Streuobst und Umweltdachverband findet diesen Freitag, 30. April, der erste europaweite „Tag der Streuobstwiese“ statt, der die Bedeutung der selten gewordenen Streuobstwiesen für Mensch und Natur thematisieren will. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger unterstützt die Initiative, die künftig jährlich jeden letzten Freitag im April stattfinden soll. „Streuobstbestände gibt es in ganz Österreich – von tiefsten Lagen im Burgenland bis zu hoch gelegenen Höfen im Westen. Ich komme selbst von einem Betrieb, wo wir seltene Birnen- und Apfelsorten zu Obstwein und Säften veredeln. Streuobstwiesen sind mir daher ein persönliches Anliegen. Streuobstwiesen sind landschaftsprägend, identitätsstiftend, schaffen und erhalten Lebensräume wie auch Biodiversität und dienen der Erholung. Es gibt kaum etwas Schöneres als im Frühjahr die Obstbaumblüte zu genießen. Dieses einzigartige Naturerlebnis ist bereits zu einem Tourismusfaktor geworden und viele Regionen werben damit. Wir müssen alles dafür tun, dieses Kulturgut zu erhalten, und werden daher Streuobstwiesen in der neuen Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) verstärkt fördern. Wichtig sind mir aber auch die notwendigen Schritte zur Steigerung der Wertschöpfung, das betrifft vor allem eine weitere Forcierung der Verarbeitung und Vermarktung von Streuobstprodukten“, sagt Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

Naturparadiese aus Menschenhand

„Streuobstwiesen sind ein wahres Eldorado der Biodiversität und zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Dank ihres vielfältigen Nahrungs- und Strukturangebots bieten sie Lebensraum für mehr als 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Neben Wirbeltieren, die häufig von den Früchten naschen, profitieren besonders Blüten besuchende Insekten, wie Wild-, Honigbienen und Schmetterlinge, vom vielfältigen Nektar- und Pollenangebot der blühenden Obstbäume und Wiesenpflanzen. Streuobstbäume prägen mit ihren hochstämmigen Obstbäumen Wiesen und Weiden und leisten zudem als Kohlenstoffspeicher und regionale Nahrungsmittelversorger einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Mit meist kurzen Transportwegen und Ab-Hof-Verkauf fördert der Streuobstbau die regionale Wertschöpfung und trägt zum Erhalt der Sortenvielfalt bei. Wir wollen mit unserer Initiative diese Hot-Spots der Biodiversität ins Bewusstsein rücken“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.

Wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora & Kulturerbe von hohem Rang

„Streuobstwiesen überzeugen durch ihre herausragende Sortenvielfalt. Nach Schätzungen gibt es allein in Österreich mehr als 3.000 verschiedene Obstsorten – möglich ist das nur dank traditioneller Streuobstwiesen. Im Rahmen des ersten ,Tages der Streuobstwiese‘ rufen wir deshalb alle Menschen auf, bewusst Ausschau nach Streuobstbeständen zu halten und ihr Naturerlebnis mit einem Foto zu dokumentieren – alle Infos finden sich auf den Facebook-Kanälen von ARGE Streuobst und Umweltdachverband“, betont Hans Hartl, Obmann der ARGE Streuobst. In Deutschland wurden die Streuobstwiesen kürzlich in die Liste des „Immateriellen Kulturerbes“ aufgenommen. „Vor 1960 gab es in Österreich noch ca. 35 Mio. großkronige Obstbäume in der schönen Naturlandschaft. Heute sind nur mehr ca. 4,5 Mio. Bäume vorhanden, Tendenz rückläufig. Der Weiterbestand der Streuobstwiesen ist nur gesichert, wenn sie gepflegt und bewirtschaftet werden – höchste Zeit für eine Trendwende!“, so Hartl abschließend.



Mitmachen und Streuobstwiesen unterstützen: Schicken Sie Fotos von Ihrem Besuch einer Streuobstwiese an die ARGE Streuobst:

E-Mail: info@arge-streuobst.at oder posten Sie Beiträge auf der Facebook-Seite der ARGE Streuobst: www.facebook.com/groups/2889815457966700



