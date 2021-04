NEU: Schweppes Zero jetzt in Österreich erhältlich (FOTO)

Kreuztal (ots) - Null Zucker – Original Geschmack ist in aller Munde: Der Trend zu zuckerfreien Alternativen bei der Getränkeauswahl ist ungebrochen. Das gilt für den puren Genuss genauso wie im Mix. Immer mehr Verwender*innen setzen dabei auf Schweppes, den Marktführer im Tonic-/Bitter-Segment, der auch 2020 seine Spitzenposition weiter ausgebaut hat. Die hohe Produktqualität und Sortenvielfalt sind nur zwei Gründe für das positive Ergebnis. Mit der Einführung von Schweppes Zero in Österreich setzt der Marktführer auf das wachstumsstarke Segment der zuckerfreien Getränkealternativen und schreibt die Erfolgsgeschichte mit dem Launch von Schweppes Zero in Österreich weiter.

Schweppes Zero goes Österreich

Ab jetzt dürfen sich Verwender*innen in Österreich auf Schweppes Zero freuen. Ab Mai gibt es das Original in Österreich zusätzlich in zwei Zero-Varianten. Den Anfang machen zwei der beliebtesten Sorten: Schweppes Original Bitter Lemon Zero und Schweppes Indian Tonic Water Zero. Bei der Flasche wird auf das stärkste Gebinde im österreichischen Markt gesetzt: Beide Sorten sind in der 1,25 Liter Flasche (EW) erhältlich. Zusätzlich besteht bei Bedarf die Möglichkeit, den Markt mit weiteren Gebinden, wie beispielsweise der nachhaltigen Glasflasche, zu bedienen.

Begleitet wird der Launch von Schweppes Original Bitter Lemon Zero und Schweppes Indian Tonic Water Zero in Österreich durch eine Out of Home- und Digitalkampagne auf YouTube, Facebook und Instagram.

Rückfragen & Kontakt:

Schweppes Deutschland GmbH

Peter Lemm, Unternehmenssprecher

Hagener Straße 261

57223 Kreuztal-Krombach

Mail: presse @ schweppes.at

Tel.: + 49 (0) 2732 880 813