willhaben-Auswertung: Wohnwagen und Wohnmobile in Österreich hoch im Kurs

Nachfrage Q1/2021 gegenüber Q1/2020 stark gestiegen

Wien (OTS) - Angebot dünnt sich bereits aus: 20 % weniger Wohnwagen- und Wohnmobil-Anzeigen als im Vorjahr

Durchschnittspreise steigen: „Vollintegrierte Wohnmobile“ derzeit um 10,5 % teurer als im Q1/2020

Spätestens seit Beginn der Pandemie erfährt der Camping-Urlaub auch in Österreich ein großes Comeback. Die heimischen Berge, Seen und Wälder ziehen vermehrt Camping-Begeisterte an, das belebt auch den Markt, wie aktuelle Zahlen einer willhaben-Analyse bestätigen.

Marktentwicklung: Fast 90 % mehr Anfragen und bereits 20 % weniger Angebot

Taschen packen und kurzerhand losfahren: Einfacher Urlauben geht kaum. Das denken sich aktuell besonders viele Reisefreudige in Österreich. So gab es für Anzeigen in der Kategorie „Wohnmobile und Wohnwagen“ auf willhaben im ersten Quartal 2021 eine Anfragen-Steigerung von fast 90 % gegenüber Q1/2020. Dieser Umstand macht sich auch bereits in den Angebots-Zahlen bemerkbar. Das bedeutete im Q1/2021 um etwa ein Fünftel weniger Anzeigen in dieser Kategorie als noch im Q1/2020. Derzeit sind auf willhaben rund 1.200 Wohnwagen und Wohnmobile zu finden.

Beliebteste Fahrzeugtypen: „Alkoven“ und „Vollintegrierte Wohnmobile“

Gemäß dem Verhältnis von Anfragen pro Anzeige auf willhaben treibt das gesteigerte Interesse an den Fahrzeugtypen „Wohnmobil mit Alkoven“ und „Vollintegrierte Wohnmobile“ diese Entwicklung besonders stark an. Hier hat sich das Interesse teilweise sogar fast verdreifacht.

Durchschnittspreise zogen gegenüber dem Vorjahr um bis zu 10 % an

Die Summe dieser Entwicklungen wirkt sich auch bereits auf die Preise in der Kategorie Wohnwagen & Wohnmobil aus: Kostete der durchschnittliche Wohnwagen auf willhaben im Q1/2020 noch rund € 12.800, war im Q1/2021 bereits mit rund € 13.900 zu rechnen, ein Plus von mehr als 8 %. „Vollintegrierte Wohnmobile“ kamen im ersten Quartal 2021 durchschnittlich auf etwa € 50.100, um rund 10,5 % mehr, als noch im Q1/2020.

Aktuelles Angebot

Das derzeitige willhaben-Angebot im Wohnwagen & Wohnmobil-Bereich reicht von umgebauten Transportern/Pick-ups, über kleine modern ausgestattete Zweisitzer, bis hin zu riesigen Luxus-Wohnwägen. Hier ein kurzer Überblick:

Modelle der Extraklasse

Mercedes-Benz Astros 260 STX – der schicke Riese, der sich derzeit in der Steiermark befindet, wird für € 345.000 angeboten. Das mobile Zuhause bietet laut Anzeige einen Laderaum, groß genug für vier Pferde. Mit acht Betten, einem luxuriösen Badezimmer und einer Küche ist das Wohnmobil bestens für den Urlaub mit der ganzen Familie gerüstet.

Mercedes-Benz Astros 2640 STX, 2020, € 345.000,- - willhaben

Einsteigermodelle für Neu-Camper

Besonders für Neueinsteiger in die Camping-Welt muss es nicht immer gleich ein teures Gefährt sein. Preiswert, fahrtüchtig und viel Charme sind oftmals wichtige Kriterien für Neulinge. So gibt es zahlreiche Angebote unter € 10.000, die sich für den ersten Campingurlaub bestens eignen. Dieser auf willhaben angepriesene VW T3 bietet die perfekte Basis für einen Trip durch Österreich. Das Fahrzeug mit solider Grundausstattung wird um € 9.990 angeboten und freut sich im Burgenland auf die nächste Reise.

VW T3 Caravelle.C, 1985, € 9.990,- - willhaben

Hingucker auf der Straße

Für Aufmerksamkeit sorgen so einige Wohnmobile und Wohnwagen, besonders wenn sie kreativ gestaltet wurden. Bei manchen Modellen wurden der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bunte Vögel werden vom angebotenen Mercedes-Benz 409 nicht enttäuscht. Das ehemalige Feuerwehrauto wartet im Burgenland für € 5.700 auf seinen nächsten Besitzer.

Mercedes-Benz 409 -Benzin, 1977, € 5.700,- - willhaben

Liebevoll gestaltet durchs Land

Der Fiat Ducato L4 H3 mit Liebe zum Detail wurde 2020 erstmals zugelassen und verfügt über Gas, Elektro und Wasseranschlüsse. Für besonders großen Komfort sorgen ein großes Doppelbett, ein Minibeamer über dem Bett und eigens konzipierte Schränke mit viel Stauraum. Man könnte fast meinen, ein Heimkino auf Rädern. Der isolierte Kastenwagen mit eigener Dusche lässt keine Wünsche offen und bietet ein schickes Interior. Der Campervan wird in Kärnten um 49.999 Euro angeboten.

Fiat Ducato L4 H3, 2020, € 49.999,- - willhaben

Jenseits der Straßen mit Offroad-Modellen

Auch Abenteurer werden auf willhaben nicht enttäuscht. Selbst, wenn es über Stock und Stein gehen soll, gibt es Modelle, die dies mit links mitmachen. Der 2018 erstmals zugelassene Bushtracker Euro 420/Tandem 21 ft macht so manches Offroad-Abenteuer möglich. Der Anhänger im schwarzen Design wird von seinem Verkäufer in der Steiermark um € 38.990 auf willhaben angeboten.

Bushtracker Euro 420/Tandem 21ft, 2018, € 38.990,- - willhaben

Weitere besondere Angebote auf willhaben

Sonderanfertigung: Wohnmobil Pickup mit vielen Extras

Bimobil Husky 230, 2006, € 36.000,- - willhaben

Kompakter Wohnwagen mit Bodenfreiheit

Incamper 434, 2020, € 28.000,- - willhaben

Wohnwagen im coolen Rockabilly-Look

Eriba Touring Troll 530 Ocean Drive, € 28.210,- - willhaben

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com