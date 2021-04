Familienauszeit vom Corona-Alltag: mia - Miteinander Auszeit hilft

Das stationäre Mutter/Vater/Kind-Angebot mia - Miteinander Auszeit in Bad Hall/OÖ bietet Entlastung für Familien aus ganz Österreich.

Familien lernen durch einen Aufenthalt bei mia neue Sichtweisen kennen und können dadurch mit Belastungen im Alltag anders umgehen. Das stärkt das Vertrauen in die individuellen Fähigkeiten und in weiterer Folge das gesamte Familiensystem. Mag. Helga Pollheimer, Leiterin mia - Miteinander Auszeit

Linz (OTS) - Durch die Corona-Krise waren und sind viele Familien stark betroffen: Die Doppelbelastung durch Beruf und Betreuungspflichten, mit Home-Schooling, Home-Office oder Beschäftigung in einem systemrelevanten Wirtschaftsbereich, hat Familien und hier vorrangig Frauen hart getroffen. mia richtet sich daher an Familien, die von der Corona-Krise hart getroffen wurden und generell an Familien in schwierigen Lebenssituationen.

Während des 3-wöchigen Aufenthalts bei mia reflektieren Mütter oder Väter und deren Kinder herausfordernde Alltagssituationen. Im Fokus steht die Erarbeitung von neuen Bewältigungsstrategien, um wieder Kraft für den familiären Alltag zu tanken.

Helga Pollheimer, die gemeinsam mit der ÖGK für die Ausrichtung von mia verantwortlich ist, erklärt: „ Familien lernen durch einen Aufenthalt bei mia neue Sichtweisen kennen und können dadurch mit Belastungen im Alltag anders umgehen. Das stärkt das Vertrauen in die individuellen Fähigkeiten und in weiterer Folge das gesamte Familiensystem. “

Früh genug professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Die in Österreich einzigartige präventive Einrichtung von pro mente Reha richtet sich an Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen in eine schwierige Lebenssituation geraten. Während die Kinder umfassend sozialpädagogisch betreut werden, werden die Eltern durch psychosoziale und psychotherapeutische Behandlungen sowie Erziehungsberatung unterstützt. Neben dem therapeutischen Angebot für die Eltern, stehen auch gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern auf der Tagesordnung und stärken die Eltern-Kind-Beziehung. Eine gemeinsame Auszeit von Eltern und Kindern hilft somit, psychischen Erkrankungen vorzubeugen, und gleichzeitig zur Stärkung der psychischen Gesundheit beizutragen.

Optimale Kinderbetreuung unterstützt den Therapieerfolg

Während des gesamten Aufenthalts werden Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren von ausgebildeten PädagogInnen und BetreuerInnen betreut. Durch erlebnispädagogische Aktivitäten, Bewegung und kreatives Gestalten können Kinder die Auszeit mit dem Elternteil bestmöglich nutzen. Schulpflichtige Kinder erhalten eine Lernbetreuung.

Der Weg zu mia

Die Versicherten stellen über den betreuenden Arzt mit dem Vermerk mia - Miteinander Auszeit einen Antrag auf Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt. Das Angebot ist für Familien aus ganz Österreich zugänglich. Die Kostenübernahme für Therapie, Verpflegung und Unterbringung der Versicherten erfolgt über den Sozialversicherungsträger.

Kontakt

mia - Miteinander Auszeit

Parkstraße 5, 4540 Bad Hall

+43 7258 50 940

mia @ promente-reha.at

www.miteinanderauszeit.at

www.promente-reha.at/mia

