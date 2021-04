Bernhuber: "COVID-Tests müssen leistbar und stets verfügbar sein"

Österreich ist Vorreiter beim Testen - EU-Parlament für flächendeckende Testmöglichkeiten in der EU

Brüssel (OTS) - "COVID-Tests spielen in der derzeitigen Phase der Pandemie bis zum Sommer eine entscheidende Rolle. Österreich zeigt vor, wie man mit entsprechenden Testangeboten den Weg zurück in die Normalität erleichtern kann und ist beim Testen im europäischen Spitzenfeld. Wir müssen dieses Erfolgsmodell auch europaweit voranbringen", sagt Alexander Bernhuber, Gesundheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Plenarabstimmung über einen besseren Zugang zu leistbaren Corona-Tests in Europa.

"In Österreich ist es zum Glück seit Monaten normal, ein breites, kostenloses Testangebot für Antigentests nutzen zu können. Leider ist das noch nicht in allen Teilen Europas der Fall. Bewohner von Grenzregionen, junge Menschen und einkommensschwache Haushalte werden oft durch hohe Preise von den im Endeffekt entscheidenden PCR-Tests abgeschreckt oder übermäßig belastet. Menschen in ländlichen Regionen haben es in manchen Teilen Europas schwer, überhaupt an Tests zu gelangen. Daher sprechen wir uns im Europäischen Parlament dafür aus, Tests flächendeckend und kostengünstig anzubieten - im Zusammenhang mit dem Grünen Pass sollen Tests für die Bürgerinnen und Bürger einfach zugänglich sein", sagt Bernhuber.

"Mit der Einführung des Grünen Passes für mehr Reisefreiheit wird es eine noch stärkere Nachfrage nach COVID-Tests geben, bis alle Bürgerinnen und Bürger sich impfen lassen können. Darauf müssen wir uns mit einem entsprechenden Angebot vorbereiten. Die EU muss eine zuverlässige und unabhängige Versorgung der Menschen in Europa mit medizinischen Produkten sicherstellen. Die Bedeutung von Autonomie im medizinischen Sektor wurde durch die Medikamentenknappheit in der Vergangenheit und vor allem im letzten Jahr mehr als deutlich. Wir müssen europäische Produktionsstätten weiter ausbauen und fördern", schließt Bernhuber. (Schluss)

