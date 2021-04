Worldline und Nexxchange: Gemeinsam für ein neues Buchungs- und Zahlungserlebnis für Golfer

Sichere, reibungslose Bezahllösungen über eine einzige Integration für Golfclubs, Golfhotels und Golfverbände

Wien/Bezons (FR) (OTS) - Worldline [Euronext: WLN], der europäische Marktführer für Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, gibt heute die strategische Zusammenarbeit mit Nexxchange, einem führenden Software-Anbieter für den Golfbereich, bekannt. Gemeinsam bieten sie Golfern sichere und reibungslose Zahlungserlebnisse bei der Nutzung des Online-Marktplatzes zur Verwaltung ihrer Mitgliedschaft oder die Buchung von Abschlagszeiten und Hotelzimmern auf ihren bevorzugten Golfplätzen überall in Europa. Worldline und Nexxchange beabsichtigen, ihre Services innerhalb der nächsten zwei Jahre in über 100 Golfclubs in Österreich und bald auch in Deutschland, Spanien, Portugal und Marokko einzuführen.

Nexxchange hat für die Golfbranche ein modernes, voll integriertes Buchungsportal entwickelt. Dieses bietet Golfern eine Vielzahl von Internetdiensten, darunter die Verwaltung von Mitgliedschaften, Turnieren, Teetime- und Hotel-Buchungen, Check-in/out-Management und vieles mehr.

Bei der Nexxchange-Lösung handelt es sich um eine 100%-webbasierte All-in-One Management-Software für Golfplätze, Resorts und Golfverbände. Sie umfasst zudem einen kostenlosen Marktplatz für Onlinebuchungen mit derzeit mehr als 100.000 in Europa registrierten Golfern. Weltweit einzigartig ist die Verbindung einer Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für Property-Management-Systeme (PMS) mit einem Marktplatz für alle Buchungen von Golf-Teetimes.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Worldline seine marktführenden Lösungen in die Zahlungsinfrastruktur von Nexxchange integrieren und damit die sichere, reibungslose Zahlungsakzeptanz auf Golfplätzen und in Golfhotels schaffen. Dank der innovativen, auf Händlerbedürfnisse ausgerichteten Lösungen von Worldline entfällt für Golfclubs und Resorts in Zukunft das Risiko Storni oder „No-Shows“. Sobald eine Zahlung ausgelöst wird, sorgt Worldline mit seinen Acquiring-Lösungen dafür, dass Clubs und Resortbetreiber ihr Geld zeitnah erhalten.

Des Weiteren profitieren Nexxchange-Kunden von der durch Worldline zur Verfügung gestellten Technologie: Golfer können Zahlungskartendaten hinterlegen und genießen so ein reibungsloses Buchungserlebnis in allen Golfclubs und auf Golfplätzen. Betreiber erhalten integrierte Omni-Channel-Lösungen für verschiedene Club- oder Resort-Dienstleistungen. Dazu gehören Online-Buchungen, Direktzahlungen am Tisch (Pay-at-the-Table) in Restaurants, anderen lokalen Einrichtungen und POS für Pro-Shops mitsamt konsolidiertem Reporting.

Guillaume Pascal, Head of Global Sales and Verticals, Merchant Services, bei Worldline, sagt:„Wir konzentrieren uns auf unsere Fähigkeit, Innovationen in verschiedenen spezifischen Branchen zu fördern. Wichtig ist uns eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um deren Geschäftsmodelle zu unterstützen und das Zahlungserlebnis für Konsumenten weiter zu verbessern. Unsere exklusive Partnerschaft mit Nexxchange ist Ausdruck unserer Mission, die neuesten Entwicklungen in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen mitzugestalten. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Nexxchange-Team mit dem Ziel, einen nahtlosen Buchungs- und Zahlungsprozess für Golfer einzurichten.“

Michael Briem, Managing Director bei Nexxchange, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Worldline als führendem Technologieunternehmen. Mit unserer leistungsstarken Zahlungsplattform schaffen wir einen neuen Standard in der Golfbranche, indem wir Transaktionslösungen in 'Card-present'- und 'Card-not-present'-Umgebungen kanalübergreifend mit einem Omni-Channel-Gateway anbieten. Dies unterstützt uns dabei, europaweit zu wachsen und uns als 360-Grad-Anbieter für die Golfszene zu etablieren.“

