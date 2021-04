Volksbank Akademie holt Sieg beim „eLearning AWARD 2021“

Mehr als 300 innovative eLearning-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden in diesem Jahr für den „eLearning AWARD 2021“ eingereicht.

Wien (OTS) - Neuerlicher Erfolg für das zentrale Aus- und Weiterbildungsinstitut vom Volksbanken-Verbund beim internationalen „eLearning AWARD": Nach den Kategorie-Siegen im Bereich „Blended Learning" im Jahr 2018 und „Virtual Reality" im Jahr 2019 setzte sich die Volksbank Akademie beim diesjährigen Wettbewerb im Bereich „Learning Experience" durch. „Die neue Auszeichnung ist der beste Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir innovative digitale Lernmethoden mit den Volksbank-Kernwerten Regionalität, Kundennähe und Vertrauen kombinieren", erklärt Dr. Barbara Czak-Pobeheim, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. Das Institut schult pro Jahr mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Volksbanken-Verbund, zu dem acht regionale Volksbanken sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank gehören.

eLearning dient als Impulsgeber für die Mitarbeiter

Von der Jury ausgezeichnet wurde das Projekt „Hausbank der Zukunft", das von der Volksbank Akademie und dem eLearning-Dienstleister CREATE.21st century gestaltet wurde. Dabei handelt es sich um ein periodisches Lern- und Informationsmedium, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die zentrale Lernplattform Moodle bereitgestellt wird. Die fachlichen Informationen stammen von der VOLKSBANK WIEN AG, die im Volksbanken-Verbund als Zentralorganisation fungiert. Das Lernerlebnis steht dabei auf allen Ebenen der Wissensvermittlung im Vordergrund.

Zwei neue Projekte sind bereits angelaufen

eLearning-Content dient den Volksbank-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern als ständiger Impulsgeber, um unsere Kundinnen und Kunden in Österreich permanent auf Basis neuester Erkenntnisse nachhaltig beraten zu können", erläutert DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Mit zwei neuen Schulungen aus den Bereichen „Nachhaltigkeit" und „Genossenschaft" hat der Sektor bereits die nächsten Projekte in Angriff genommen, wobei hier die Teilnahme für alle Angestellten verpflichtend ist. „Es ist mir ein persönliches Herzensanliegen, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Werte und Unternehmenskultur nicht nur kennen und verstehen, sondern diese auch verinnerlichen und sich untereinander dazu austauschen", so Fleischmann weiter.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,4 Mrd. Euro und betreut mit 3.268 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 249 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2020). Weitere Informationen auf www.volksbank.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

