Der globale Technologieführer AUKEY setzt seine Erfolgsserie mit mehreren iF- und Red Dot Design Awards 2021 fort

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der globale Technologieführer AUKEY® war auch in diesem Jahr wieder mehrfacher Gewinner des weltbekannten iF DESIGN AWARD 2021 und Red Dot Design Award. Er erhielt sechs herausragende Designpreise für einen innovativen, faltbaren Fahrradträger für den Innenbereich, das AUKEY PowerStudio 300, eine mehrfarbige, intelligente LED-Lampe und drei Modelle von True-Wireless-Kopfhörern mit hoher Klangqualität und langer Akkulaufzeit.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Designs kontinuierlich auf der globalen Bühne anerkannt werden", sagte Li Yongzhu, Direktor des AUKEY Design Teams. "Die Designer des AUKEY-Teams kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, was es ermöglicht, durch die Zusammenarbeit eine größere Bandbreite an Produkt- und Markendesign-Ideen hervorzubringen. Unsere Designs sind innovativ, minimalistisch, freundlich und zuverlässig, und wir wollen den Alltag ein wenig einfacher machen, indem wir Schmerzpunkte lösen und dabei der praktischen, stilvollen und schlanken Ästhetik treu bleiben."

Seit Jahrzehnten sind die hoch angesehenen iF und Red Dot Design Awards in globalen Kreativkreisen ein Synonym für herausragendes Design. In diesem Jahr waren weit über 60 Länder mit über 10000 Design-Einreichungen vertreten. Aus diesem riesigen Pool konnte AUKEY sechs begehrte Auszeichnungen mit nach Hause nehmen: zwei iF Design Awards und vier Red Dot Design Awards.

Die 2 siegreichen Beiträge zum iF DESIGN AWARD 2021 sind:

Das kratzfeste Design des HD-C90 faltbaren Fahrradträgers für den Innenbereich ist ein hervorragendes Beispiel für eine ausgewogene Produktform und -funktion, die durch ihre minimale Ästhetik besticht, während sie praktisch die Aufgabe erfüllt, für die sie entwickelt wurde. Ein faltbarer und einziehbarer Träger ermöglicht es, dass die verschiedenen Lenkerbreiten von Fixie-, Renn-, Mountain- und City-Bikes alle bequem auf diesen Träger passen, ohne Wände zu beschädigen. Der Winkel der Gepäckträgerarme lässt sich per Knopfdruck verstellen, so dass Fahrräder bis zu einem Gewicht von 23 kg in horizontaler Position Platz finden. Eine Autotelefonhalterung aus der gleichen HD-C90-Serie wird im August auf Amazon erhältlich sein.

ist ein hervorragendes Beispiel für eine ausgewogene Produktform und -funktion, die durch ihre minimale Ästhetik besticht, während sie praktisch die Aufgabe erfüllt, für die sie entwickelt wurde. Ein faltbarer und einziehbarer Träger ermöglicht es, dass die verschiedenen Lenkerbreiten von Fixie-, Renn-, Mountain- und City-Bikes alle bequem auf diesen Träger passen, ohne Wände zu beschädigen. Der Winkel der Gepäckträgerarme lässt sich per Knopfdruck verstellen, so dass Fahrräder bis zu einem Gewicht von 23 kg in horizontaler Position Platz finden. Eine Autotelefonhalterung aus der gleichen HD-C90-Serie wird im August auf Amazon erhältlich sein. Das robuste Design der AUKEY PowerStudio 300 tragbaren Stromstation würde in jedem Wohnzimmer gut aussehen, aber die großartige Praktikabilität dieses Produkts ist nicht zu übersehen. Für Liebhaber des Outdoor-Lebens ist diese wunderschön gestaltete Lösung ideal. Der Akku ist in nur zweieinhalb Stunden vollständig aufgeladen und ein fortschrittliches AeroZ-Kühlsystem sorgt für eine sichere und kontinuierliche elektrische Leistung von 100 W. Die verschiedenen Anschlusstypen des Powerstudio eignen sich für die meisten Geräte, einschließlich Solarpanels, und decken nahezu jeden Ladebedarf ab.

Und die 4 Gewinner des prestigeträchtigen Red Dot Design Awards 2021:

Die LT-T21 ist eine elegante mehrfarbige LED-Smart-Lampe, die von Alexa und Google Assistant unterstützt wird und deren Lichteinstellung mit der "AUKEY Home"-App synchronisiert wird.

ist eine elegante mehrfarbige LED-Smart-Lampe, die von Alexa und Google Assistant unterstützt wird und deren Lichteinstellung mit der "AUKEY Home"-App synchronisiert wird. Die EP-T25 TWS Bluetooth 5.0 IPX5 True Wireless Earbuds werden mit einem kompakten Ladegehäuse mit zukunftssicherem USB-C-Anschluss geliefert. Erhältlich auf Amazon in blau, schwarz und weiß.

TWS Bluetooth 5.0 IPX5 True Wireless Earbuds werden mit einem kompakten Ladegehäuse mit zukunftssicherem USB-C-Anschluss geliefert. Erhältlich auf Amazon in blau, schwarz und weiß. EP-N8 , die ab Juni in AUKEYs Amazon-Store erhältlich sein werden, sind AUKEYs neueste Noise-Cancelling-Kopfhörer. Mit einer stabilen Bluetooth 5.2-Verbindung erkennen und unterdrücken diese Kopfhörer maximal 35 dB an Umgebungsgeräuschen, sodass die Musik im Mittelpunkt steht.

, die ab Juni in AUKEYs Amazon-Store erhältlich sein werden, sind AUKEYs neueste Noise-Cancelling-Kopfhörer. Mit einer stabilen Bluetooth 5.2-Verbindung erkennen und unterdrücken diese Kopfhörer maximal 35 dB an Umgebungsgeräuschen, sodass die Musik im Mittelpunkt steht. Die EP-T35 Kopfhörer, die ebenfalls ab Juni in AUKEYs Amazon-Store bestellbar sein werden, sind die ideale Wahl für Menschen, die mehr Wert auf Klangqualität und längere Akkulaufzeit legen. Unterstützt mit 40 Stunden Wiedergabezeit und IPX7-Wasserbeständigkeit.

Informationen zu AUKEY

AUKEY® kombiniert die neuesten Technologien mit mehr als einem Jahrzehnt an Hardware-Expertise, um solide, zuverlässige Unterhaltungselektronik und mobiles Tech-Zubehör zu entwickeln und zu bauen. Das Unternehmen ist ein Team von Technikbegeisterten mit einer gemeinsamen Wertschätzung für die feinen Details und den Nutzen von großartigem Design, das sein Produktportfolio kontinuierlich mit Technologien der nächsten Generation entwickelt und erweitert, um den digitalen Lebensstil der Nutzer zu ergänzen und zu verbessern. Die Marke gewährt auf alle Produkte eine Produktgarantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1497643/image_1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Julie

julie @ aukey.com

+86-18770002713