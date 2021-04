Terra Mater Youtube Channel für Webby Award nominiert

In der Kategorie “Video Series & Channel: Science & Education” wurde der Terra Mater YouTube Channel als einer der weltweit 5 besten Bewerber nominiert

New York/Wien (OTS) - Am 20. April 2021 hat die International Academy of Digital Arts & Sciences (IADAS) die Nominierungen für die 25. Webby Awards - die OSCARS des Internet - verlautbart. Zu den ausgezeichneten Projekten zählt auch der YouTube Channel der international bekannten Wiener Naturfilm-Schmiede Terra Mater Factual Studios.

Der Terra Mater YouTube Channel wurde in der Kategorie “Video Series & Channel: Science & Education” nominiert. Mit hochwertigen Videos über Arten- und Umweltschutz sowie Natur- und Tierwelt, wendet sich der Channel mit einer deutlichen Botschaft an ein stetig wachsendes Publikum: #terramatters. Unseren Planeten zu schützen, indem man auf Missstände wie Artensterben oder schwindende Biodiversität aufmerksam macht und so Veränderung im Denken und vielleicht sogar Handeln auslöst, ist die Intention des Teams hinter dem YouTube Channel.

Walter Köhler, CEO von Terra Mater Factual Studios, ist glücklich über den großen Erfolg: “ Vor zirka eineinhalb Jahren haben wir unseren YouTube Channel gestartet, weil wir - ganz unserem Hashtag #terramatters folgend - daran glauben, dass wir mit unseren beeindruckenden Bildern und wichtigen Geschichten die Menschen da draußen aufrütteln können, diesen Planeten zu schützen. Nun zu sehen, dass dieses Bestreben von der International Academy of Digital Arts & Sciences honoriert wird, freut mich sehr und macht mich stolz .”

Der Terra Mater YouTube Channel wurde in seiner Kategorie als einer der weltweit 5 besten Bewerber um diesen Webby Award herausgehoben und konkurriert nun um die zwei begehrtesten Auszeichnungen des Internets: Den „Webby Award“, der von der Academy vergeben wird, und dem „Webby People's Voice Award“, der von Internet Fans auf der ganzen Welt gewählt wird.

Insgesamt gab es heuer fast 13.500 Einreichungen aus 70 Ländern. Von den tausenden Einreichungen aus aller Welt wurden weniger als 10 Prozent als Nominierte ausgewählt.

Die Gewinner der 25. Webby Awards werden am Dienstag, 18. Mai 2021, im Rahmen einer großen Award-Zeremonie verkündet, moderiert von der Schauspielerin und Aktivistin Jameela Jamil. Fans können die Star-besetzte, für ihre 5-Worte-Dankesreden bekannte Show on-demand schauen (www.webbyawards.com).

Im Vorjahr erreichten die Webby Awards 3,2 Milliarden Media Impressions über Print, Online und Broadcast erhalten.

Hier geht es zum Voting:

Das Voting für die “Webby People’s Voice Awards” läuft bis Donnerstag, 6. Mai 2021.

Über Terra Mater Factual Studios

Terra Mater Factual Studios produzieren erstklassige TV-Programme, Kinofilme sowie Kurzdokus und fühlen sich dabei ausschließlich den höchsten Produktionsstandards verpflichtet. Natur, Wissenschaft, Arten- und Umweltschutz sind die Kerngenres. Das österreichische Produktionshaus verfolgt aber auch andere Stilrichtungen in erfrischend neuen, seriellen Factual Entertainment-Formaten. Für die Kinoleinwand realisieren Terra Mater Factual Studios Filmprojekte vom klassischen Dokumentarfilm über das ‚Wild Drama’, in dem die Natur die Hauptrolle spielt, bis hin zum Spielfilm mit wahrer Geschichte als Grundlage für das Drehbuch. Am eigenen YouTube Channel zeigen Terra Mater Factual Studios exklusiv produzierte Kurzdokus zu den Themen Arten- & Umweltschutz, Natur & Wildlife (#terramatters).

Terra Mater Factual Studios wurden am 1. Jänner 2011 mit Sitz in Wien gegründet. Das Tochterunternehmen von Red Bull ist spezialisiert auf die Produktion und Distribution von Dokumentarfilmen für Kino, TV und Multimedia Plattformen.

