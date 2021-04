FPÖ – Schnedlitz: Bäder mit 1. Mai öffnen!

Unsere Schwimmbäder können einen reibungslosen und sicheren Betrieb garantieren

Wien (OTS) - „Nach sechs Monaten Lockdown und unzähligen mehr oder weniger hilfreichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, hat es sich nun wohl endgültig herauskristallisiert, dass Bewegung und Sport unserer Gesundheit nur helfen können. Unsere Schwimmbäder bieten nicht nur die optimalen Voraussetzungen für eine sportliche Betätigung und Erholung für die leitgeplagten Bürger, sondern auch die in der Pandemie nötigen Hygienemaßnahmen für einen sicheren Betrieb. Deshalb fordern wir mit allem Nachdruck, die Öffnung unserer Bäder bereits mit 1. Mai“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Die Betreiber der Bäder, sowohl öffentlich und privat, haben bereits im Vorjahr bewiesen, dass sie bestens auf die aktuelle Situation vorbereitet sind. Hygieneregeln wurden eingeführt, auf den Sicherheitsabstand geachtet und das Personal wurde bestens eingeschult. All das mit den neuesten Kenntnissen, garantiert auch heuer einen reibungslosen und sicheren Betrieb“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

„Durch den Ausfall der Schwimmkurse in den Schulen gibt es auch immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können, dazu kommt noch der Ausfall an Rettungsschwimmerkursen. Bewegung am und im Wasser muss sicher sein und dafür benötigen wir unsere Bäder und deren Infrastruktur“, betonte Schnedlitz, der eine Öffnung aller Schwimmbäder mit dem 1. Mai 2021 forderte.

