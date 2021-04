Anmeldung für FIRST, das neue digitale Erlebnis des Institute of Food Technologists, jetzt geöffnet

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Anmeldung für Food Improved by Research, Science, and Technology (FIRST), eine neue digitale Erfahrung, die vom Institute of Food Technologists (IFT) unterstützt wird, ist jetzt geöffnet. Die Programmierung und die Präsentationen werden virtuell vom 19. bis 21. Juli 2021 stattfinden, während die Lösungsbörse vom 19. bis 23. Juli 2021 angeboten wird.

Die ausgebildete Köchin, Fernsehpersönlichkeit und Autorin Carla Hall wird als Gastgeberin für die dreitägige Veranstaltung fungieren. Hauptredner sind Botschafterin Ertharin Cousin, Gründerin und CEO von Food Systems for the Future und Dr. Lisa Dyson, Gründerin & CEO von Air Protein. Claire Schlemme, Gründerin und CEO von Renewal Mill und Gewinnerin des ersten Pitch-Events der IFTNEXT Food Disruption Challenge, wird die diesjährige IFTNEXT Food Disruption Challenge moderieren.

"Als Wissenschaft der Lebensmittel und Innovationsgemeinschaft ist das IFT einzigartig positioniert, um globale Experten, Unternehmer und Lösungsanbieter zusammenzubringen, um gemeinsam neue und innovative Wege zur Lösung unserer größten lebensmittelbezogenen Herausforderungen zu diskutieren und zu entfachen", sagte IFT-CEO Christie-Tarantino Dean. "Auch wenn wir nicht physisch zusammen sein können, freut sich die IFT, FIRST zu starten und den Teilnehmern ein personalisiertes, lösungsorientiertes Forum zu bieten, um Probleme zu lösen, Wissen auszutauschen und strategische Verbindungen zu erweitern."

Neu in diesem Jahr wird FIRST ein robustes Matchmaking-Programm namens FIRST Solution Exchange anbieten, das maßgeschneiderte Lieferantenempfehlungen anbietet, persönliche Treffen organisiert und interaktive Ausstellungsräume bietet. Ergänzt wird dieses Erlebnis durch die Solution Suites, einen umfassenden virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Teilnehmer in den Ausstellungsräumen der Anbieter umsehen und sich mit Experten über die neuesten Produkte und Dienstleistungen austauschen können.

Weitere wichtige Aspekte des digitalen Erlebnisses sind:

Kuratiertes wissenschaftliches Programm: Das wissenschaftliche Programm wird sich auf die Beantwortung der Frage "Null Hunger: Werden wir es schaffen?" konzentrieren. In den Vorträgen werden die neuesten Erkenntnisse, Forschungsergebnisse und Branchenlösungen vorgestellt, die darauf abzielen, die globale Hungerkrise zu bekämpfen.

Die Teilnehmer erhalten Einblicke in aufkommende Trends, Zugang zu wertvollen Geschäftsressourcen und knüpfen strategische Verbindungen durch interaktive und On-Demand-Präsentationen und Showcases von Zulieferern, die alle darauf ausgelegt sind, Karriere- und Geschäftsmöglichkeiten zu fördern. Startup Central: Innovative Startup-Unternehmen aus der ganzen Welt präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Startup Central. Es werden auch Startup-Programme und Networking-Möglichkeiten für alle angeboten, die ihren lebensmittelwissenschaftlichen und unternehmerischen Scharfsinn fördern und ihr professionelles Ökosystem erweitern möchten.

Um mehr zu erfahren und sich zu registrieren, besuchen Sie bitte iftevent.org.

Informationen zu IFT

Das Institute of Food Technologists (IFT) ist eine globale Organisation mit ca. 12.000 Einzelmitgliedern aus 95 Ländern, die sich der Förderung der Lebensmittelwissenschaft verschrieben hat. Seit 1939 bringt das IFT die klügsten Köpfe der Lebensmittelwissenschaft, -technologie und verwandter Berufe aus dem akademischen Bereich, der Regierung und der Industrie zusammen, um die größten Herausforderungen der Welt im Lebensmittelbereich zu lösen. Unsere Organisation setzt sich dafür ein, dass unsere Mitglieder die Ressourcen haben, die sie benötigen, um zu lernen, zu wachsen und die Wissenschaft der Ernährung voranzutreiben, während sich die Bevölkerung und die Welt weiterentwickeln. Wir glauben, dass die Wissenschaft eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung einer globalen Nahrungsmittelversorgung spielt, die nachhaltig, sicher, nahrhaft und für alle zugänglich ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ift.org.

