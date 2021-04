Tag des Wunsches: Die Samariter-Wunschfahrt erfüllt bereits über 60 Herzenswünsche von schwer kranken Kindern und Erwachsenen

Österreichweite Aktionen mit Luftballons und „Wunschkrapferln“ rund um den 29. April sowie prominente Unterstützung im neuen Wunschfahrt-Beirat.

Wien (OTS) - Am 29. April 2021 ist der internationale Tag des Wunsches. Wenn nicht mehr viel Zeit bleibt, sind es oft ganz einfache Wünsche, die glücklich machen: Einmal noch bei der Hochzeit der Enkelin dabei sein, den Tiergarten besuchen oder in den Heimatort fahren. Die Samariter-Wunschfahrt ist dabei behilflich, schwer kranken Kindern und Erwachsenen einen Wunsch zu erfüllen und führt und begleitet Menschen zu ihrem Sehnsuchtsort.

Zahlreiche Aktivitäten rund um den Tag des Wunsches

Die Firma Ströck hat eigens 200 „Wunschkrapferln“ gebacken und gespendet, das Unternehmen „Original Wiener Punschkrapfen“ weitere 400 „Wunschkrapferl“ gezaubert. Diese „Wunschkrapferln“ werden rund am Tag des Wunsches gemeinsam mit Wunschfahrtluftballons von ehrenamtlichen „WunscherfüllerInnen“ in Hospizen und ähnlichen Einrichtungen verteilt. Die Öko-Luftballons von luftballon.at bestehen aus 100 % Naturkautschuk und sind biologisch abbaubar. Dancing-Star Conny Kreuter schickt eine virtuelle Wunschfahrt-Botschaft auf Facebook und Instagram, Thomas Brezina erfüllt dem 8-jährigen Noah seinen Traum, sein Idol persönlich kennen zu lernen, mit einem Videochat. Ausschnitte daraus können ab morgen ebenfalls in den sozialen Medien gesehen werden. Ein persönliches Treffen folgt, sobald es die Corona-Bestimmungen wieder zulassen.

Rettungsauto mit Extra-Komfort

Für die Wunschfahrt wurde ein Rettungsauto angeschafft und eigens für die Bedürfnisse der Fahrgäste adaptiert. Mit Wohlfühlcharakter – einem Sternenhimmel auf der Decke – und medizinischer Ausstattung. Das Wunschfahrtauto fährt seitdem durch ganz Österreich, um Wünsche zu erfüllen.

Geschultes Personal begleitet ehrenamtlich die Wunschfahrten

Über 130 ehrenamtliche WunscherfüllerInnen unterstützen in ganz Österreich die Wunschfahrt und haben dazu beigetragen, schon mehr als 60 Wünsche zu erfüllen. Die Wunschfahrten werden von Ehrenamtlichen begleitet, die neben einer bestehenden medizinischen oder pflegerischen Ausbildung eigens für die Wunschfahrt geschult worden sind. Für Fahrgast und Begleitperson entstehen keine Kosten. Die Wunschfahrt wird durch Spenden, Sponsoring und ehrenamtliche Mitarbeit getragen.

Internationale Vernetzung

Die Samariter-Wunschfahrt ist auch mit zahlreichen Wunschfahrt-Projekten rund um den Globus vernetzt – bspw. in Japan, Deutschland, Ecuador oder Australien.

„Der Samariterbund arbeitet hier gemeinsam mit Partnerorganisationen in anderen Ländern und nutzt das internationale Samariter-Netzwerk, um möglichst vielen Menschen ihren letzten Herzenswunsch zu erfüllen“, erklärt ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller, der auch Vizepräsident von „Samaritan International (SAM.I)“ ist. „Die Samariter-Wunschfahrt ist mir persönlich ein besonderes Anliegen, denn sie schenkt rasch und unbürokratisch schwer kranken Menschen glückliche Momente“, so Hundsmüller.

Anträge für eine Wunschfahrt können ganz einfach online auf www.wunschfahrt.at gestellt werden.

Prominente Unterstützung im neuen Beirat

Vor kurzem konnten für die Wunschfahrt weitere engagierte Beiratsmitglieder gewonnen werden, die dabei helfen, die Wunschfahrt bekannter zu machen, damit noch mehr Menschen von der Möglichkeit einer Wunschfahrt erfahren oder Wunschfahrten mit einer Spende unterstützen.

Der aktuelle Beirat besteht aus insgesamt zehn Mitgliedern:

Thomas Brezina, Bestsellerautor, Fernsehmoderator, Produzent

OA Dr. med. David Fuchs, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Arzt, Palliativstation, Schriftsteller

Conny Kreuter Moderatorin, Profitänzerin

KommR Carl Fuss, Geschäftsführer TELOS Pensionsvorsorge GmbH

Günther Lainer, Kabarettist, Schauspieler

Manuela Lindlbauer, MBA Unternehmerin, Geschäftsführerin Lindlpower Personalmanagement

Inge Posch-Gruska, Bürgermeisterin der Gemeinde Hirm, Mitglied des Bundesrates a.D.

Mag. Stefan Rust, Rechtsanwalt und Partner Jarolim Partner

Mag.a Maria Elisabeth Steinwandtner, LL.M Geschäftsführerin Merkur taxaid Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin

ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD Arzt, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Mehr Informationen und die Möglichkeit, Anträge zu stellen, finden Sie auf: www.wunschfahrt.at

Erfüllen auch Sie mit einer Spende letzte Herzenswünsche!

Kontoinhaber: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Bundesverband

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck: Wunschfahrt

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 89 145-221 oder +43 (0) 664 844 60 17

karola.binder @ samariterbund.net

www.samariterbund.net