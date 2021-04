Bis zu 746.000 begleiteten Karl Ploberger in „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“

Wien (OTS) - Karl Ploberger lud gestern, am 27. April 2021, das Publikum in seinen Privatgarten in Seewalchen am Attersee – und bis zu 746.000 waren bei einer neuen Ausgabe von „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ um 20.15 Uhr in ORF 2 mit dabei. Im Durchschnitt verfolgten 709.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 21 Prozent die Sendung, in der der Biogärtner auch die prachtvollsten Grünflächen im ganzen Land präsentierte.

