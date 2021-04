Jungnickel/Gstöttner: Konkrete Entlastungsschritte für starke Wiener Wirtschaft notwendig

Neue Volkspartei Wien fordert Abschaffung der Dienstgeberabgabe sowie Refundierung der Kommunalsteuer auf Lehrlingsentschädigungen

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat forderten Stadträtin Isabelle Jungnickel sowie Gemeinderat Markus Gstöttner konkrete Entlastungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen für die Wiener Wirtschaft. Während die Bundesregierung derzeit mit Kurzarbeit, Ausfallsbonus, Umsatzersatz und vielen anderen Wirtschaftshilfen aktiv Unternehmen unterstütze und damit Arbeitsplätze sichere, stelle sich die Frage, was die Stadt Wien konkret zum „Comeback“ der Stadt beitragen könne. „Greifen die Hilfen? Wie viele Arbeitsplätze wurden bzw. werden etwa durch die Beteiligungs-GmbH gesichert? Was tut die Stadt für die Mittelausstattung der Pflichtschulen?“, stellt Markus Gstöttner die Frage. Gerade die Unterstützung junger Menschen sei hier ein entscheidender Punkt. So könne die Stadt etwa als Lehrlingsausbildner aktiver sein und mehr Lehrlinge direkt ausbilden.



„Wien braucht eine erstklassige Standortpolitik für einen erstklassigen Wirtschaftsstandort mit einem lebendigen Arbeitsmarkt“, so Stadträtin Jungnickel. Die Stadt stehe hier ordentlich unter Druck, da sie bereits vor der Corona-Krise für einen Ballungsraum eine eher schwache Wirtschaftsleistung und im Österreich-Vergleich hohe Arbeitslosigkeit hatte, so die Stadträtin. Deshalb brauche es nachhaltige Entlastungsmaßnahmen wie etwa die Abschaffung der Dienstgeberabgabe, nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur wie die Stadtstraße, eine Entlastung von Ausbildungsbetrieben durch Refundierung der Kommunalsteuer auf Lehrlingsentschädigungen sowie konkrete Entbürokratisierungsmaßnahmen, so Jungnickel.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien