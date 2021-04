Pensionistenverband an BK Kurz: Was ist mit dem „Pakt gegen Einsamkeit“?

Die Folgen von Einsamkeit treffen auch jüngere Generationen

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen „Tag der Generationensolidarität“ fordert der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) von Bundeskanzler Sebastian Kurz, „dass den vollmundigen Ankündigungen einen ‚Pakt gegen Einsamkeit‘ zu schmieden, jetzt endlich Taten folgen müssen!“. „Einsamkeit ist DIE neue Zivilisationskrankheit, die durch die Corona-Pandemie noch deutlich verstärkt wurde. Einsamkeit tut weh, sie macht psychisch und physisch krank und sie kann alle Generationen treffen. Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Generationensolidarität stärken wollen, müssen wir die Einsamkeit wirksam bekämpfen!“, so PVÖ-Präsident Dr. Peter Kostelka.



Der Pensionistenverbands-Präsident weist auch ausdrücklich darauf hin: „Einsamkeit ist keinesfalls nur eine ‚Geißel des Alters ‘. Es gibt in unserem Land zahlreiche Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit in die gesellschaftliche Isolation geraten – dies betrifft ebenso junge Erwachsene oder auch Kinder. Die Gründe für Einsamkeit sind vielfältig. Hier braucht es konkrete Maßnahmen, durchdachte Projekte, die umgesetzt werden und das gemeinsame Engagement von Politik und Zivilgesellschaft. Hier braucht es endlich Taten! Und zwar jetzt“, so Kostelka, der von Bundeskanzler Kurz dringend einen „Gipfel gegen Einsamkeit“ fordert, der so rasch wie möglich unter Einbeziehung von VertreterInnen aus Politik, NGO’s, Pflege- und Sozialorganisationen, SeniorInnenverbänden, Jugendverbänden, Kirche und Kommunen stattfinden soll. (Schluss)





