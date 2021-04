Taschner: Reform der hochschulischen Weiterbildung macht Hochschulen zu Orten des lebenslangen Lernens

ÖVP-Wissenschaftssprecher: Endlich erhalten Weiterbildungslehrgänge den gleichen rechtlichen Rahmen

Wien (OTS) - Lernen während des ganzen Lebens ist heute nahezu selbstverständlich und notwendig geworden, um den Entwicklungen des modernen Arbeitslebens gerecht werden zu können. Viele wollen sich persönlich verändern, Neues erfahren und sich weiterentwickeln. Die Durchlässigkeit zwischen akademischer Hochschulbildung und Berufsbildung wird daher immer wichtiger. Deshalb begrüßte heute, Mittwoch, ÖVP-Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner die geplante Reform der hochschulischen Weiterbildung.

„Eine gute berufliche Bildung wird in der Gesellschaft weithin geschätzt und geht sowohl mit Anerkennung und Durchlässigkeit zur Hochschulbildung als auch mit einem reibungslosen Übergang in den Arbeitsmarkt einher. Hochschulen sind mittlerweile gefordert, zu zentralen Lernorten des Lernens in allen Phasen des Lebens zu werden“, so Taschner weiter. In den letzten Jahren habe es zwar ein starkes Wachstum an hochschulischen Weiterbildungsangeboten gegeben, dieses sei aber unübersichtlich geworden. So weist Taschner beispielsweise auf die verschiedenen Rechtsgrundlagen oder die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen hin. In Zukunft sollen nun alle Hochschulen bei Weiterbildungslehrgängen den gleichen rechtlichen Rahmen hinsichtlich Zugang, Bewertung von Vorqualifikationen und Berufserfahrung, aber auch hinsichtlich der Abschlussbezeichnungen, der akademischen Grade, der Wertigkeit und der Qualitätssicherung erhalten, hebt Taschner positiv hervor.

Mit der Reform wird auf die wachsende Nachfrage aus allen Bevölkerungsschichten nach Öffnung von Karrierewegen reagiert, und es wird – im Sinne einer sowohl wissenschaftlichen oder künstlerischen als auch einer berufsorientierten Weiterbildung auf Hochschulniveau – eine Anschlussmöglichkeit auch vor einem Masterstudium geschaffen. Ein dem Weiterbildungsmaster vorangestellter Bachelor soll sich vor allem an Personen mit umfassender, spezifischer Berufserfahrung im jeweiligen Studienbereich richten. „Damit wird die Durchlässigkeit zwischen Hochschulen und Berufsbildung attraktiver gemacht und gestärkt“, so Taschner abschließend. (Schluss)

