Kucher: „Teile Kritik von stv. VP-Generalsekretärin Schwarz am Krisenmanagement von Kurz“

Wien (OTS/SK) - Überrascht von der beinharten Kritik, die nun selbst schon ÖVP-Gesundheitssprecherin und stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz am eigenen Bundeskanzler übt, zeigte sich am Mittwoch SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher. „Ich stimme Kollegin Schwarz zu, dass es an Planbarkeit mangelt, dass eine zentrale Steuerung in der Pandemiebekämpfung noch immer fehlt und dass es für die Österreicherinnen und Österreicher schwer erträglich ist, dabei zusehen zu müssen, wie zu wenig Impfdosen bestellt wurden und wie die Regierung planlos von Lockdown zu Lockdown stolpert. Als Abgeordnete zum Nationalrat weiß Kollegin Schwarz sicherlich, dass all das in die Kompetenz der Regierung, insbesondere jene von Kanzler Kurz, der all das zur ‚Chefsache‘ erklärt hatte, fällt.“ ****

Vielleicht führen ja diese mahnenden Worte seiner Parteikollegin Schwarz zu einem Umdenken beim Bundeskanzler, so Kucher. Vielleicht ist er ja nun doch bereit, das Ruder, das er aus der Hand gegeben hat, wieder an sich zu nehmen und sich nicht mehr bei den Ländern abzuputzen. Vielleicht ist er bereit, zu seinen Fehlern zu stehen und vor allem aus ihnen zu lernen. Etwa indem er darauf verzichtet, den Menschen sowohl seine in Abständen von wenigen Monaten auftretenden Nahtoderfahrungen („Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels“) als auch seine dystopischen Visionen („bald 100.000 Tote“) mitzuteilen und sie damit zu verunsichern. „Ich bin ein positiv denkender Mensch und gebe selbst bei Kurz die Hoffnung nicht auf“, so Kucher. (Schluss) PP/bj

