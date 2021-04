Pflegeskandal – SPÖ-Silvan fordert verpflichtenden Personalschlüssel und verstärkte Kontrollen auch für private Betreiber

Wien (OTS/SK) - Nach der Enthüllung über menschenunwürdige Zustände in einem Pflegeheim der Senecura-Gruppe erreichen Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan laufend neue ähnlich gelagerte Vorwürfe von ehemaligen Angestellten aus dem Pflegebereich. „Es muss endlich einen verpflichtenden Personalschlüssel geben, der auch für private Betreiber gilt. Die SPÖ fordert die Entwicklung und Einführung einer bundesweit einheitlichen, verpflichtenden und bedarfsorientierten Personalberechnung für den intra- als auch den extramuralen Bereich des Gesundheitswesens und der Langzeitpflege. Sozialminister Mückstein ist hier gefordert, endlich Taten zu setzen und die Bedingungen in der Pflege rasch zu verbessern. Qualitätssicherung heißt der Schlüssel, die vielfach nur über mehr Personal erreicht werden kann. Es muss auch verstärkt kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert werden“, fordert Silvan endlich Konsequenzen aus den schrecklichen Vorkommnissen. Denn die Berichte betreffen vorwiegend privat geführte Pflegeeinrichtungen. Silvan stellt in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob gewinnorientierte, börsennotierte Unternehmen überhaupt im Pflegebereich zugelassen werden sollen. ****

Aufgrund der strikten unternehmerischen Vorgaben der Eigentümer fehlt den Angestellten oftmals die Zeit und Kraft um sich in einer menschenwürdigen Art und Weise um PatientInnen kümmern zu können. Silvan: „Im Fall von Senecura ist der Eigentümer ein börsennotiertes Unternehmen aus Frankreich. Den Eigentümervertretern geht es vor allem darum, dass Gewinn gemacht wird, damit die Aktionäre durch die Ausschüttung einer satten Dividende zufrieden gestellt werden“. Um die Vorgaben der Eigentümer erreichen zu können, soll von den Betreibern auch laufend unqualifiziertes Personal aus dem Ausland zu niedrigen Löhnen angestellt werden.

Silvan verweist einmal mehr auf die von der SPÖ geforderte staatliche Pflegegarantie, die ein Altwerden in Würde für alle Menschen, frei von finanziellen Sorgen, ermöglichen würde: „Gemäß dem SPÖ-Modell übernimmt der Staat alle Kosten für mobile Pflege oder die Pflege im Pflegeheim und sorgt damit für höchste Qualität im ganzen Land.“ (Schluss) sl/ls

